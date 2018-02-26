График: узнайте, паспорта каких стран выбирают отказавшиеся от эстонского гражданства

Отказавшиеся от эстонского гражданства в 2017 году. ФОТО: graafika: Alari Paluots

Пресс-секретарь МВД Мерье Клопетс сообщила, что в Норвегии двойное гражданство запрещено, поэтому гражданам Эстонии приходится отказываться от своего паспорта.

Для этого необходимо подать заявление, в котором указывается, гражданином какой страны хочет стать человек. Также необходимо представить справку с новой родины, что отказывающийся от гражданства действительно получает паспорт другой страны. Решение об освобождении от гражданства принимает правительство Эстонии.

Новый паспорт за год

В МИДе сообщили, что решение о выдаче гражданства принимает норвежский Директорат по делам иностранцев (UDI), который находится в подчинении Министерства юстиции и общественной безопасности. «Сначала нужно подать ходатайство о получении гражданства Норвегии. Затем поступает письменное подтверждение из UDI, в котором говорится, что человек получит паспорт, если в течение года откажется от имеющегося у него гражданства. Затем необходимо подать заявление об отказе от эстонского гражданства», - сообщила пресс-секретарь МИД Лийза Тоотс.

Советник посольства Норвегии в Эстонии Трийну Пайст-Пальм отметила, что они затрудняются сказать, по какой причине наблюдается рост числа людей, желающих стать гражданами Норвегии.

Согласно данным Департамента статистики Норвегии, в основном от эстонского паспорта в пользу норвежского отказываются взрослые женщины.

Трийну Пайст-Пальм также отметила, что информация о том, что граждане ЕС имеют в Норвегии меньше прав, чем граждане страны, не соответствует действительности. Например, если гражданин Эстонии уезжает жить в Норвегию, он должен зарегистрироваться в стране. В плане всевозможных пособий он будет иметь практически те же права, что и граждане страны.

Несмотря на то, что в настоящее время двойное гражданство в Норвегии находится под запретом, в ближайшие годы в политике гражданства ожидаются перемены.