График: узнайте, паспорта каких стран выбирают отказавшиеся от эстонского гражданства

Несмотря на то, что большинство бывших граждан Эстонии по-прежнему делает выбор в пользу российского паспорта, в последние годы наблюдается рост числа желающих стать гражданами Норвегии, пишет Postimees.
Пресс-секретарь МВД Мерье Клопетс сообщила, что в Норвегии двойное гражданство запрещено, поэтому гражданам Эстонии приходится отказываться от своего паспорта.
Для этого необходимо подать заявление, в котором указывается, гражданином какой страны хочет стать человек. Также необходимо представить справку с новой родины, что отказывающийся от гражданства действительно получает паспорт другой страны. Решение об освобождении от гражданства принимает правительство Эстонии.
Новый паспорт за год
В МИДе сообщили, что решение о выдаче гражданства принимает норвежский Директорат по делам иностранцев (UDI), который находится в подчинении Министерства юстиции и общественной безопасности. «Сначала нужно подать ходатайство о получении гражданства Норвегии. Затем поступает письменное подтверждение из UDI, в котором говорится, что человек получит паспорт, если в течение года откажется от имеющегося у него гражданства. Затем необходимо подать заявление об отказе от эстонского гражданства», - сообщила пресс-секретарь МИД Лийза Тоотс.
Советник посольства Норвегии в Эстонии Трийну Пайст-Пальм отметила, что они затрудняются сказать, по какой причине наблюдается рост числа людей, желающих стать гражданами Норвегии.
Согласно данным Департамента статистики Норвегии, в основном от эстонского паспорта в пользу норвежского отказываются взрослые женщины.
Трийну Пайст-Пальм также отметила, что информация о том, что граждане ЕС имеют в Норвегии меньше прав, чем граждане страны, не соответствует действительности. Например, если гражданин Эстонии уезжает жить в Норвегию, он должен зарегистрироваться в стране. В плане всевозможных пособий он будет иметь практически те же права, что и граждане страны.
Несмотря на то, что в настоящее время двойное гражданство в Норвегии находится под запретом, в ближайшие годы в политике гражданства ожидаются перемены.
Полезно знать
Ходатайствовать о получении гражданства Норвегии может человек, который за последние десять лет как минимум семь лет проживал в Норвегии. На момент подачи заявления ходатай должен быть постоянным резидентом страны. Родившиеся в Норвегии или дети до 18 лет могут ходатайствовать о получении гражданства Норвегии, если в течение последних семи лет они как минимум пять из них постоянно проживали в Норвегии. Ходатаям в возрасте от 18 до 67 лет необходимо сдать экзамен на знание норвежского или саамского языка, а также экзамен на гражданство.