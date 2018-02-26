Вот это конфуз! На президентский прием случайно пригласили не того человека

На самом деле на прием хотели позвать лауреата премии за дело жизни Халью Клаар, но по ошибке приглашение послали некой Хилье Клаар, которая с радостью приняла приглашение президента.

Поскольку режиссер Клаар не так хорошо известна в лицо общественности, ошибку не заметили и комментирующие церемонию рукопожатия Ану Вяльба и Маргус Саар, которые с бумаги прочитали правильное имя – Халья Клаар – в то время, как на видео появился совершенно другой человек.

Президентская канцелярия подтвердила Postimees, что такой инцидент действительно произошел.

Советник по связям с общественностью президента Керсти Кальюлайд Таави Линнамяэ сказал, что из-за человеческой ошибки одно приглашение было отправлено другому человеку, а до лауреата премии Хальи Клаар приглашение, к сожалению, не дошло.

«Речь идет об очень прискорбном случае. Уже беседовали с госпожой Клаар на эту тему и извинились за свою ошибку», - сказал Линнамяэ.