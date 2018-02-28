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  • В Латвии повышают акцизы на алкоголь: узнайте, что станет с ценами

В Латвии повышают акцизы на алкоголь: узнайте, что станет с ценами

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ФОТО: Arvo Meeks/Lõuna-Eesti Postimees

С 1 марта повысятся ставки акцизного налога на все алкогольные напитки, включая пиво, сообщили агентству в латвийской Службе госдоходов (СГД).

С четверга ставка акциза на крепкие алкогольные напитки в Латвии будет такой же, как в Литве, но останется значительно ниже, чем в Эстонии, отмечает СГД.

1 марта все торговцы алкогольными напитками должны провести инвентаризацию, в установленный нормативными актами срок подать в СГД подсчеты разницы ставок акцизного налога и оплатить ее за имеющиеся запасы алкогольных напитков.

По информации СГД, влияние на цены алкогольных напитков в розничной торговле (акциз и налог на добавленную стоимость) может быть следующим: пиво (5%, 0,5 литра) - повышение на 0,07 евро; вино (0,75 литра) - повышение на 0,13 евро; водка (40%, 0,5 литра) - повышение на 0,53 евро.

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