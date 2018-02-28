В Латвии повышают акцизы на алкоголь: узнайте, что станет с ценами

С четверга ставка акциза на крепкие алкогольные напитки в Латвии будет такой же, как в Литве, но останется значительно ниже, чем в Эстонии, отмечает СГД.

1 марта все торговцы алкогольными напитками должны провести инвентаризацию, в установленный нормативными актами срок подать в СГД подсчеты разницы ставок акцизного налога и оплатить ее за имеющиеся запасы алкогольных напитков.