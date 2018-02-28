Не менее 29 ударов ножом: мужчина, убивший жену, сам сдался полиции (фото)

Эгерт Дулинец женился в 2012 году. По данным прокуратуры, он нанес матери четырех детей по меньшей мере 29 ударов ножом в верхнюю часть тела. Женщина скончалась в результате полученных травм на месте происшествия – в их общем доме в волости Саарде.

Спустя примерно пять дней после чудовищной бойни Эгерт сам сдался полиции, свою вину он признал и в суде. Тело его жены нашли в общей постели супругов.

Эгерту вменяется в вину еще один шокирующий поступок, который, предположительно, имел место в мае прошлого года: попытка изнасилования несовершеннолетней.

Согласно Пенитенциарному кодексу, изнасилование – половое сношение с человеком или иное деяние сексуального характера, совершенное против воли с применением насилия или с использованием состояния потерпевшего.

По словам пресс-секретаря Ляэнеской окружной прокуратуры, речь идет о попытке совершить иное деяние сексуального характера. В этом Эгерт свою вину не признал.