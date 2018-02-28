Порошенко назвал ключевым вызовом для страны продолжающуюся войну России против Украины

"Хотел бы поговорить про очень серьезные вызовы, которые стоят перед страной в текущем году. Безусловно, ключевой из них продолжает оставаться война Российской Федерации против Украины", - сказал он на пресс-конференции "Вызовы-2018" в среду в Киеве.

Порошенко отметил, что цена российской агрессии растет из-за укрепления Вооруженных сил Украины и продолжения политики санкций против РФ, и это уменьшает риск полномасштабной агрессии России, но не сводит эту угрозу к нулю.

"Наша армия должна обеспечить безопасность по всей линии государственной границы. Усиление ее боевых возможностей остается моим главным приоритетом как верховного главнокомандующего Вооруженных сил Украины", - заявил глава государства.

Порошенко уверен, что украинскую армию надо укрепить настолько, чтобы она могла не только оборонять, но и освободить оккупированные территории. "Это наше безусловное право и оно должно быть обеспечено достаточным военным потенциалом", - сказал он.

В то же время Порошенко подчеркнул, что приоритетом Украины считает возобновление территориальной целостности страны мирным и дипломатическим способом. "Мы будем придерживаться Минских соглашений", - заверил он.

Президент также сообщил, что кандидатами на должность руководителя объеденного оперативного штаба будут боевые генералы, имеющие опыт командования в зоне боев на востоке Украины.

"Что касается возможного кандидата на должность руководителя объеденного оперативного штаба, вы видели, что я дал две недели начальнику Геншатаба и министру обороны предложить мне кандидатуры. Две кандидатуры уже готовы. Я хочу, чтоб этот перечень исчерпался , и это будут боевые генералы, которые имеют опыт командования бригадами, соединениями на востоке государства, имеют высокий авторитет", - сказал Порошенко.