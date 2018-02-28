Финский парламент разрешил детям иметь двух матерей
28 февраля 2018 г., 16:45
Поправки в закон позволят женским парам подтверждать материнство еще до рождения ребенка.
Как сообщает Yle, сегодня, 28 февраля, финский парламент принял закон о материнстве среди женских пар, который был вынесен на рассмотрение после гражданской инициативы. Депутаты проголосовали "за" с большим перевесом: 122 против 44.
Нововведение позволит ребенку иметь сразу двух матерей, избегая длительной процедуры усыновления, как это было раньше.