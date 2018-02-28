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Финский парламент разрешил детям иметь двух матерей

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ФОТО: Andrew Matthews/PA Wire/PA Images/Scanpix

Поправки в закон позволят женским парам подтверждать материнство еще до рождения ребенка.

Как сообщает Yle, сегодня, 28 февраля, финский парламент принял закон о материнстве среди женских пар, который был вынесен на рассмотрение после гражданской инициативы. Депутаты проголосовали "за" с большим перевесом: 122 против 44.

Нововведение позволит ребенку иметь сразу двух матерей, избегая длительной процедуры усыновления, как это было раньше.

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