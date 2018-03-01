Райво Варе: скандалы с отмыванием денег в Эстонии – последний этап зачистки финансового поля со стороны американцев

Очередной скандал с эстонской «дочкой» Danske Bank, которая могла служить «прачечной» для отмывания денег, опять поднял вопрос относительно того, насколько государство контролирует деятельность зарубежных банков в Эстонии. Вредит ли происходящее имиджу страны?
Экономический эксперт Райво Варе ответил на вопросы Rus.Postimees в прямом эфире.
«Идёт последний этап зачистки банковского финансового поля. Все произошедшие скандалы – звенья одной цепи. С 2011 года с подачи американских финансовых властей осуществляется зачистка банковского финансового сектора в мире. И поскольку в азиатской части этого мира зачистка почти невозможна, изменения касаются в основном США и Западного мира, в том числе и нас», - пояснил Варе.
По его оценке, данный процесс продолжаться до победного конца.
Это будет означать, что мы либо к этому приспособимся, либо продолжим получать неприятные удары, если будем пытаться сопротивляться.
Эксперт процитировал обвиненного в коррупции главу Центробанка Латвии, заявившего, что многие банки еще не поняли, что «как раньше» - уже нельзя.
По словам Варе, прежняя бизнес-модель, при которой посредничество осуществлялось любой ценой, больше не работает: «Это имеет негативные последствия, в том числе и для наших банков. Они находятся в болезненно-боязненном состоянии и вообще не хотят работать с нерезидентами, что сделало технически невозможным открытие счетов».
Зачистка поля, по мнению Варе, будет продолжаться: «Даю 100-процентную гарантию!»
Предприниматель убежден, что такие объяснения, как борьба с отмыванием денег, уходом от налогов или финансированием терроризма, - это абсолютно беспроигрышная игра со стороны властей, и поблажек больше ждать нестоит.
Варе опроверг бытущее в народе мнение о том, что все скандалы с отмыванием денег происходят оттого, что зарубежные банки в Эстонии – неподконтрольны государству: «Совершенно нет! Пример Danske Bank показывает, что всё могло бы уже давно пойти по другому пути, если бы в своё время центральная контора не прикрывала все эти деяния».
А почему она прикрывала? «Хороший вопрос, но не ко мне, - ответил эксперт. – По всей видимости, это связано с большой аппетитностью этих вопросов. Такие деньги – это «легкие деньги» для банка. Искушение большое: операционные сборы - выше, ставки - удобнее. Банки на таких деньгах значительно больше выигрывают по сравнению с обычным потоком денег».
Доказуемы ли подозрения в отмывании путинских денег в Эстонии?
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- Не слишком ли часто Эстонию и Латвию сотрясают скандалы с отмыванием денег?
- Утвеждается, что Danske Bank теряет миллиарды из-за сообщений об отмывании денег Путина и ФСБ через Эстонию. Чем чреваты подобные сообщения для банков?
- Какова репутация эстонских филиалов на банковском рынке?
- В какой мере государство контролирует деятельность зарубежных банков в Эстонии?
Одежда ведущей: Luisa Spagnoli Estonia