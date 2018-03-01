AirBaltic признана самой пунктуальной авиакомпанией мира

28 февраля 2018 года, в международном аэропорту «Рига» состоялась церемония вручения награды самой пунктуальной авиакомпании мира. Ведущий аналитик OAG Джон Грант вручил латвийской авиакомпании airBaltic приз в трех категориях – как самой пунктуальной авиакомпании мира, Европы и за первое место в категории магистральных авиакомпаний в 2017 году, сообщает Rus.tvnet.lv.
Ранее сообщалось, что аналитики OAG, которые собрали и проанализировали показатели пунктуальности более чем 50 млн авиарейсов, назвали латвийскую национальную авиакомпанию airBaltic самым пунктуальным авиаперевозчиком мира в 2017 году. В глобальном рейтинге показателей пунктуальности airBaltic занимает верхние строчки четыре последних года подряд.
По данным OAG, airBaltic в прошлом году достигла показателя пунктуальности 90,01% на рейсах, соединяющих страны Балтии с конечными пунктами в Европе, Скандинавии, СНГ и на Ближнем Востоке. Это означает, что на более чем 90 из 100 рейсов airBaltic в 2017 году достигала конечного пункта точно в предусмотренное время.
Латвийская авиакомпания airBaltic в 2017 году транспортировала по своей сети маршрутов, охватывающей Европу, Скандинавию, Россию, СНГ и Ближний Восток, 3 523 300 пассажиров, что на 22% больше, чем в 2016 году. Это самое большое количество перевезенных авиакомпанией пассажиров в ее истории. Регулярность рейсов airBaltic в 2017 году достигла 99,43%, что превысило внутреннюю цель компании. Это означает, что в прошлом году авиакомпания выполнила более 99 из каждых 100 регулярных рейсов.