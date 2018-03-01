AirBaltic признана самой пунктуальной авиакомпанией мира

Ранее сообщалось, что аналитики OAG, которые собрали и проанализировали показатели пунктуальности более чем 50 млн авиарейсов, назвали латвийскую национальную авиакомпанию airBaltic самым пунктуальным авиаперевозчиком мира в 2017 году. В глобальном рейтинге показателей пунктуальности airBaltic занимает верхние строчки четыре последних года подряд.

По данным OAG, airBaltic в прошлом году достигла показателя пунктуальности 90,01% на рейсах, соединяющих страны Балтии с конечными пунктами в Европе, Скандинавии, СНГ и на Ближнем Востоке. Это означает, что на более чем 90 из 100 рейсов airBaltic в 2017 году достигала конечного пункта точно в предусмотренное время.