Конгресс обвинил российскую "фабрику троллей" во вмешательстве в энергетический рынок США

Доклад показывает, что российские агенты создавали и распространяли пропагандистские материалы в американских соцсетях с очевидным намерением повлиять на энергетический рынок США, заявил председатель комитета Ламар Смит. "Россия выигрывает от разжигания разногласий по поводу производства энергии в США", - подытожил республиканец.

В документе говорится, что "тролли" из Агентства интернет-исследований с 2015 по 2017 годы в Twitter, Facebook и Instagram разместили 9097 сообщений, касающихся энергетической политики США или событий в этой сфере. В этот же период насчитывалось около 4334 учетных записей "фабрики троллей" в указанных соцсетях.

В частности, еще три года назад российские "агенты" начали в соцсетях кампанию против строительства в США трубопроводов и развития добычи ископаемых видов топлива. В качестве доводов активисты называли вред подобных программ для экологии страны.

"Экспорт энергоресурсов США в европейские страны растет, а это значит, что у них будет меньше оснований полагаться на Россию в своих энергетических потребностях. Это, в свою очередь, уменьшит влияние России на Европу в ущерб РФ и к выгоде Европы. Именно поэтому российские агенты пытались манипулировать мнением американцев о трубопроводах, ископаемом топливе, фрекинге и изменении климата", - сказал Смит.

В сентябре прошлого года Ламар Смит запросил документы и информацию из Twitter и Facebook, связанные с российскими организациями, приобретающими антиамериканскую рекламу в сфере энергетики в этих социальных сетях. В октябре он направил письма в Twitter и Facebook, чтобы продолжить изучение российских попыток влияния на энергетические рынки США через соцсети.

Facebook и Twitter представили запрошенную информацию в конгресс. При этом в Twitter количество публикаций Агентства интернет-исследований по энергетической проблематике назвали незначительной.

Напомним, в феврале Минюст США предъявил 13 россиянам обвинения в рамках расследования дела о предполагаемом вмешательстве России в выборы президента в 2016 году. В списке оказались бизнесмен Евгений Пригожин, Джейхун Насими Оглы Асланов (Джейхун Асланов), Михаил Быстров, Михаил Бурчик (Абрамов), Роберт Бовда, Вадим Подкопаев, Александра Крылова, Анна Богачева, Сергей Полозов, Мария Бовда (Беляева), Глеб Васильченко и Владимир Венков. Также было упомянуто Агентство интернет-исследований, которое связывают со структурами "повара Путина" Пригожина.