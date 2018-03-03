В Китае готовятся одобрить поправки в конституцию о бессрочном руководстве Си Цзиньпина

Совет - главный совещательный орган при китайском руководстве. Сессия проходит раз в год в начале марта вместе с сессией главного законодательного органа страны - Всекитайского собрания народных представителей. Она откроется 5 марта, именно там депутаты должны утвердить поправки.

Совет будет заседать до 15 марта. В сессии принимают 2158 представителей всех регионов страны, которые являются не только членами Компартии Китая, но и беспартийными лицами или членами других восьми политических партий. Быть избранным от своей провинции или района в качестве представителя на ВК НПКСК или ВСНП - это большая честь. Более половины представителей участвуют в сессии впервые.

Ожидается, что устав совета будет пересмотрен с учетом новых идей, предложений и выводов, сделанных в ходе 19-го съезда КПК Китая в октябре прошлого года.

Помимо этого, участники сессии рассмотрят список кандидатов на руководящие посты в консультативном совете, после чего состоится голосование.