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Член EKRE собирает деньги для крымских эстонцев

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Яак Мадисон.

ФОТО: Elmo Riig / Sakala

Заместитель председателя Консервативной народной партии Эстонии (EKRE) Яак Мадисон собирает в Facebook деньги для улучшения ситуации проживающих в Крыму эстонцев и планирует в начале лета посетить полуостров, передает Rus.ERR.

На прошлой неделе Мадисон призвал поддержать общину крымских эстонцев, чтобы помочь им отремонтировать народный музей Eesti Tare. В понедельник Мадисон сообщил в Facebook, что инициативу поддержали 38 человек, и собрано 512 евро.

"В планах продолжать эту кампанию до конца мая, а в начале июня я поеду к ним в гости и отвезу собранные деньги", – написал Мадисон.

Мадисон сказал ERR, что еще не знает, как именно будет выглядеть его поездка в Крым: поедет он с украинской или российской стороны. Он отметил, что не видит проблем в том, чтобы отправиться в Крым через Россию. Между тем он подчеркнул, что Крым был аннексирован Россией и он не признает Крым её частью.

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