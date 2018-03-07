Запись с камеры видеонаблюдения: водитель, врезавшийся в магазин электроники, сбежал с места происшествия

Магазин laptopid.ee, которому был нанесен ущерб, опубликовал запись с камеры видеонаблюдения. На ней видно, как после инцидента водитель сбегает с места происшествия.

В результате ДТП повреждения получили стена, две витрины вместе с товаром и оконное стекло. «Большая часть вещей была изготовлена по спецзаказу, и быстро найти замену на складе будет сложно», - отметил председатель магазина Вирго Рикк.

ДТП серьезно нарушило работу магазина. «Грубо говоря, мы должны были торговать через окошко и из-за двери общаться с клиентами, стройным клиентам удавалось протиснуться боком», - описал Рикк.

По словам представителя магазина, ущерб может достигать 50 000 евро: «Точную сумму я не знаю, так как не все строители еще назвали свои предложения, но ущерб составит от 25 000 до 50 000 евро».