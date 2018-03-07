Фото и видео: в Таллинне поезд сбил женщину

Пыхьяская префектура сообщила, что 68-летняя пострадавшая была доставлена в больницу. В каком она состоянии, пока неизвестно. Также нет информации, почему женщина попала под поезд. Движению пешеходов возле переезда мешают металлические ограничения.

Все обстоятельства происшествия выяснятся в ходе производства.

На данный момент движение на месте происшествия восстановлено, но из-за несчастного случая поезда задерживаются. За движением поездов можно в реальном времени следить на сайте Elron.