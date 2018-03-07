Фото и видео: в Таллинне поезд сбил женщину Дополнено в 19:16!
7 марта 2018 г., 18:48
Сегодня вечером в Таллинне на железнодорожном переезде "Тонди" поезд сбил женщину, передает Postimees.
Пыхьяская префектура сообщила, что 68-летняя пострадавшая была доставлена в больницу. В каком она состоянии, пока неизвестно. Также нет информации, почему женщина попала под поезд. Движению пешеходов возле переезда мешают металлические ограничения.
Все обстоятельства происшествия выяснятся в ходе производства.
На данный момент движение на месте происшествия восстановлено, но из-за несчастного случая поезда задерживаются. За движением поездов можно в реальном времени следить на сайте Elron.
Четыре дня назад на переезде Веэренни поезд насмерть сбил 29-летнюю женщину.