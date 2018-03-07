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  • Фото и видео: в Таллинне поезд сбил женщину

Фото и видео: в Таллинне поезд сбил женщину Дополнено в 19:16!

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Сегодня вечером в Таллинне на железнодорожном переезде "Тонди" поезд сбил женщину, передает Postimees.

Пыхьяская префектура сообщила, что 68-летняя пострадавшая была доставлена в больницу. В каком она состоянии, пока неизвестно. Также нет информации, почему женщина попала под поезд. Движению пешеходов возле переезда мешают металлические ограничения. 

Все обстоятельства происшествия выяснятся в ходе производства. 

На данный момент движение на месте происшествия восстановлено, но из-за несчастного случая поезда задерживаются. За движением поездов можно в реальном времени следить на сайте Elron.

Четыре дня назад на переезде Веэренни поезд насмерть сбил 29-летнюю женщину

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