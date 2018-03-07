Машина насмерть переехала лежавшего на дороге человека

Тяжелое ДТП произошло в 18.44 на 15-м км дороги Йыгева-Паламузе-Сааре. Йыгеваский полицейский Эдуард Онопа сказал, что все обстоятельства ДТП выясняются.

По предварительным данным, водитель Volkswagen, ехавший со стороны Сааре в сторону Паламузе, слишком поздно заметил лежавшего посреди проезжей части мужчину в темной одежде, поэтому столкновения было уже не избежать. Попавший под машину 43-летний мужчина получил такие тяжелые повреждения, что, несмотря на усилия медиков, умер по дороге в больницу.

Находившая за рулем Volkswagen женщина была трезва, и у нее есть права. Она не пострадала в ДТП.

«Тяжелое ДТП произошло в темное время на прямом участке дороги с довольно хорошей видимостью, но где отсутствует уличное освещение, что делает в темное время передвигающихся вблизи проезжей части или вовсе находящихся на дороге людей трудно заметными», - говорит Онопа.