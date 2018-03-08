четверг, 8 марта 2018 г.
"Как говорит моя мама, диплом ни одного хама не испортит" Тармо Таммисте
Postimees
Мнение
Впрок
Олимпиада 2018
ЭР100
Глобус
Культура
КРАСОТКА
Limon
Спорт
Ваш дом
Прогноз
Хрoника
Эстония
ЭР100
Таллинн
Ида-Виру
112
Экономика
За рубежом
Здоровье
Техника
Ваш дом
Bидео
  • Rus.Postimees.ee
  • Эстония
  • Решением правительства 22 человека освобождены от эстонского гражданства

Решением правительства 22 человека освобождены от эстонского гражданства

E-mail Распечатать Пришли новoсть Комментировать

Паспорт. Фото иллюстративное.

ФОТО: Eero Vabamägi

На своем заседании в четверг, 8 марта, правительство Эстонской Республики освободило от гражданства страны 22 человек.

Как следует из подготовленного Министерством внутренних дел проекта постановления, на который ссылается Rus.ERR, все указанные лица живут за границей. После освобождения от гражданства ЭР они намерены стать подданными тех стран, в которых сейчас проживают.

Из них 8 живут в Норвегии, 6 - в Российской Федерации, 5 - в Финляндии, 3 - в Федеративной Республике Германии.

В прошлом году от гражданства ЭР отказалось свыше 200 человек.

Читать также

Актуально

НАВЕРХ