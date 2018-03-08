Решением правительства 22 человека освобождены от эстонского гражданства
8 марта 2018 г., 11:51
На своем заседании в четверг, 8 марта, правительство Эстонской Республики освободило от гражданства страны 22 человек.
Как следует из подготовленного Министерством внутренних дел проекта постановления, на который ссылается Rus.ERR, все указанные лица живут за границей. После освобождения от гражданства ЭР они намерены стать подданными тех стран, в которых сейчас проживают.
Из них 8 живут в Норвегии, 6 - в Российской Федерации, 5 - в Финляндии, 3 - в Федеративной Республике Германии.
В прошлом году от гражданства ЭР отказалось свыше 200 человек.