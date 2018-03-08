Мошенничество со штрихкодами: как один человек обманул эстонские магазины на тысячи евро

Прошлой осенью международную сеть строительных магазинов накрыла волна мошенничества: с сентября по октябрь в магазинах Латвии и Эстонии скупались дорогие товары, за которые заплатили почти в десять раз меньше их реальной стоимости. В сентябре был нанесен ущерб как рижским, так и таллиннским магазинам. В октябре настала очередь Пярну.
19 октября прошлого года гражданин Литвы Мариус Вильбасис вошел в пярнуский строительный магазин, взял в торговом зале самую дорогую мойку высокого давления Kärcher и – вместо положенных 639 евро – заплатил лишь 85, пишет Pärnu Postimees.
И тут Вильбасис совершил ошибку, ставшую для него судьбоносной: немногим позже он вернулся в магазин и попытался купить за смешную сумму лак для дерева, на самом деле стоивший сотни евро. Увидев подозрительную цену, кассирша засомневалась в ее правильности и вызвала помощь.
К тому времени эта торговая сеть уже неоднократно становилась жертвой мошенничества в других городах, поэтому местным охранникам дали фотографию Вильбасиса. На след мошенника вышел работавший тогда заведующим пярнуским магазином Яан. Заподозрив, что речь может идти не об ошибке, а о мошенничестве, он вызвал полицию и велел охраннику задержать литовца.
Позже полиция обнаружила на парковке автомобиль Вильбасиса. «Он был до краев забит разными товарами», - вспоминает Яан. Полиция обнаружила в машине литовца 30 упаковок конструктора Lego, почти 40 банок древесного лака и несколько дорогих моек высокого давления.
Из бардачка выпали сотни наклеек со штрихкодами, которые Вильбасис использовал в мошеннических целях. Изо дня в день он ходил по магазинам и вне поля обзора камеры подменял штрихкоды товаров. После этого он платил за эти товары на кассе цену в несколько раз меньшую. В результате его деятельности пострадали магазины разных предприятий. Приобретенные таким способом вещи мошенник выставлял на продажу на литовских торговых порталах.
Работники магазина также знали, что именно за товарами Kärcher стоит следить особенно внимательно.
«Kärcher он брал особенно часто, потому что у их моек высокого давления достаточно много различных ценовых классов: начиная от 69 и до 1000 евро, - сказал Яан. – В одном магазине примерно 40 000 товаров. Невозможно ожидать от кассира, получающего минималку, чтобы он знал особенности всех товаров от и до».
Яан рассказал, что несколько лет назад мошенники по такой же схеме работали в Тарту. И СМИ предупреждали о подобной схеме в 2016 году, когда полиция задержала в Валга двух мошенников из Латвии, попытавшихся обманным путем приобрести в строительном магазине мойку высокого давления.
«В Ляэнеской префектуре были единичные производства, связанные с мошенничествами со штрихкодами, - рассказал ведущий следователь Пярнуского полицейского участка Аго Кяртманн. – В подобных случаях существует опасность, что сам магазин не обнаружит обман или обнаружит позже и не оповестит полицию. Так что в действительности таких случаев может быть больше».
«Изготовить штрих-код в домашних условиях очень просто. Так же, как любой может создать QR-код, любой может сам сделать и штрих-код», - сказал Яан, однако в детали вдаваться не стал, чтобы не подтолкнуть людей к злоупотреблениям.
Как выяснилось, Вильбасис неоднократно наказывался в Литве и подозревается и в совершении мошенничеств в строительных магазинах Латвии. Его уже разыскивала латвийская полиция.
По словам старшего следователя Пярнуского полицейского участка Тийи Синимери, согласно показаниям задержанного, найденные в машине наклейки со штрихкодами были изготовлены в Литве. «Но нам неизвестно, где именно, кто и как их изготовил», - сказала она.
По словам Синимере, нет оснований подозревать, что речь идет о преступной группировке. По ее данным, Вильбасис действовал один.
В Эстонии литовец успел побывать в двух магазинах в Таллинне, где были куплены три дорогих мойки высокого давления. В еще одном магазине в Пярну он за несколько десятков евро купил несколько смесителей стоивших по сто евро. Ущерб, который нанес Вильбасис эстонским магазинам, оценивается в несколько тысяч евро. При этом владельцы значительной части товаров в его машине до сих пор не найдены.
«Очень возможно, что эти товары были куплены не в Эстонии, поскольку, по данным полиции, этот человек действовал по той же схеме и в Литве и Латвии», - сказала Синимери.
В этом году литовец предстал перед Пярнуским уездным судом. Его признали виновным в мошенничестве и приговорили к двум годам тюремного заключения условно с трехлетним испытательным сроком. После этого Вильбасиса выслали из страны, выдав ему пятилетний запрет на въезд в Эстонию. Также он должен компенсировать жертвам материальный ущерб. Несмотря на то, что на нескольких допросах он отрицал свою вину, дело все же разрешилось в рамках договорного производства.
Синимери пояснила, что во избежание подобных махинаций работников необходимо информировать о том, что мошенники могут пытаться купить товар таким путем. По ее словам, работники должны постоянно следили за тем, насколько реалистична цена товара, который они пробивают на кассе.