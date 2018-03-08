Мошенничество со штрихкодами: как один человек обманул эстонские магазины на тысячи евро

19 октября прошлого года гражданин Литвы Мариус Вильбасис вошел в пярнуский строительный магазин, взял в торговом зале самую дорогую мойку высокого давления Kärcher и – вместо положенных 639 евро – заплатил лишь 85, пишет Pärnu Postimees.

И тут Вильбасис совершил ошибку, ставшую для него судьбоносной: немногим позже он вернулся в магазин и попытался купить за смешную сумму лак для дерева, на самом деле стоивший сотни евро. Увидев подозрительную цену, кассирша засомневалась в ее правильности и вызвала помощь.

К тому времени эта торговая сеть уже неоднократно становилась жертвой мошенничества в других городах, поэтому местным охранникам дали фотографию Вильбасиса. На след мошенника вышел работавший тогда заведующим пярнуским магазином Яан. Заподозрив, что речь может идти не об ошибке, а о мошенничестве, он вызвал полицию и велел охраннику задержать литовца.

Позже полиция обнаружила на парковке автомобиль Вильбасиса. «Он был до краев забит разными товарами», - вспоминает Яан. Полиция обнаружила в машине литовца 30 упаковок конструктора Lego, почти 40 банок древесного лака и несколько дорогих моек высокого давления.

Из бардачка выпали сотни наклеек со штрихкодами, которые Вильбасис использовал в мошеннических целях. Изо дня в день он ходил по магазинам и вне поля обзора камеры подменял штрихкоды товаров. После этого он платил за эти товары на кассе цену в несколько раз меньшую. В результате его деятельности пострадали магазины разных предприятий. Приобретенные таким способом вещи мошенник выставлял на продажу на литовских торговых порталах.

Работники магазина также знали, что именно за товарами Kärcher стоит следить особенно внимательно.

«Kärcher он брал особенно часто, потому что у их моек высокого давления достаточно много различных ценовых классов: начиная от 69 и до 1000 евро, - сказал Яан. – В одном магазине примерно 40 000 товаров. Невозможно ожидать от кассира, получающего минималку, чтобы он знал особенности всех товаров от и до».

Яан рассказал, что несколько лет назад мошенники по такой же схеме работали в Тарту. И СМИ предупреждали о подобной схеме в 2016 году, когда полиция задержала в Валга двух мошенников из Латвии, попытавшихся обманным путем приобрести в строительном магазине мойку высокого давления.

«В Ляэнеской префектуре были единичные производства, связанные с мошенничествами со штрихкодами, - рассказал ведущий следователь Пярнуского полицейского участка Аго Кяртманн. – В подобных случаях существует опасность, что сам магазин не обнаружит обман или обнаружит позже и не оповестит полицию. Так что в действительности таких случаев может быть больше».

«Изготовить штрих-код в домашних условиях очень просто. Так же, как любой может создать QR-код, любой может сам сделать и штрих-код», - сказал Яан, однако в детали вдаваться не стал, чтобы не подтолкнуть людей к злоупотреблениям.

В машине мошенника нашли более 270 наклеек со штрихкодами. ФОТО: Kohtutoimik