Читатель: на российско-эстонской границе образовалась пробка в несколько километров

На границе России и Эстонии в начале четырехдневных для россиян выходных образовалась традиционная пробка. Правда, на сей раз, она еще более масштабная, чем обычно.
Как сообщает читатель Rus.Postimees Эдуард, очередь на границе растянулась более, чем на 2,3 км: «Мы стоим за границей Ивангорода более 40 минут. За нами еще около 30 машин. В очереди примерно 500 машин».
По словам читателя портала «Водитель Петербурга», с раннего утра 8 марта в Ивангороде в сторону Нарвы скопилась очередь из 2000 автомобилей.
«До границы всего 2,5 километра, но за последние два часа мы проехали лишь 400 метров», – пишет Денис.
По словам представителя Департамента полиции и погранохраны (PPA), с эстонской стороны все нормально, Нарвский погранпункт работает в повседневном режиме без помех. «По словам главы погранпункта, в связи с праздниками границу пересекает немного больше народу, но не происходит ничего из ряда вон выходящего, все хорошо», - сказала BNS в четверг пресс-секретарь Идаской префектуры PPA Кертту Кралль.
Отметим, что с утра пробки образовались и на пути в Финляндию.