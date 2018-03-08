Читатель: на российско-эстонской границе образовалась пробка в несколько километров

Как сообщает читатель Rus.Postimees Эдуард, очередь на границе растянулась более, чем на 2,3 км: «Мы стоим за границей Ивангорода более 40 минут. За нами еще около 30 машин. В очереди примерно 500 машин».

По словам читателя портала «Водитель Петербурга», с раннего утра 8 марта в Ивангороде в сторону Нарвы скопилась очередь из 2000 автомобилей.

«До границы всего 2,5 километра, но за последние два часа мы проехали лишь 400 метров», – пишет Денис.

По словам представителя Департамента полиции и погранохраны (PPA), с эстонской стороны все нормально, Нарвский погранпункт работает в повседневном режиме без помех. «По словам главы погранпункта, в связи с праздниками границу пересекает немного больше народу, но не происходит ничего из ряда вон выходящего, все хорошо», - сказала BNS в четверг пресс-секретарь Идаской префектуры PPA Кертту Кралль.