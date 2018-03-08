Эстония выделит 100 000 евро на цифровое развитие соседних с ЕС стран
8 марта 2018 г., 20:06
Эстония выделит Европейскому фонду продолжающегося развития 100 000 евро на поддержание цифрового развития соседних с Европейским Союзом стран.
В рамках международного сотрудничества Эстония предоставит 100 000 евро Европейскому фонду развития в рамках инвестиционного проекта "На развитие дигитализации" сопредельных с Европейским Союзом стран, говорится на сайте МИД Эстонии.
Деньги выделяются из бюджета МИД из сумм, предусмотренных на гуманитарную помощь.