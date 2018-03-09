От рассвета до заката: как продлить время работы Android-смартфона

Самая большая проблема современного смартфона — не мощность процессора, а зависимость от емкости батареи. И ситуация, когда сверхсовременный гаджет при удалении от розетки уже к середине дня превращается в красивый, но бесполезный аксессуар, увы, не редкость.
Так что же делать, если важный звонок или уведомление пропустить никак нельзя, а зарядить аккумулятор нет возможности? Разбираемся в сегодняшней статье на примере Nokia 8, пишет 4pda.ru.
Эволюция Android-девайсов не ограничилась ростом количества ядер и гигабайт оперативной памяти. Переход на новые техпроцессы и энергоэффективные технологии значительно сократил потребление заряда батареи современными смартфонами. Но, несмотря на все ухищрения инженеров, с ситуацией «Говорите быстрее, телефон разряжается» рано или поздно сталкивается каждый. Отчасти тому виной и тренд на тонкие аппараты — не всякий готов ежедневно оттягивать карман увесистым «кирпичом», пусть даже ради увеличения времени автономной работы. Да и намного комфортнее почитать книгу в обеденный перерыв или сидя в метро, используя ультралегкий аппарат.
С распространением внешних аккумуляторов (некоторые из них даже встраиваются в чехлы для смартфонов), проблема не кажется такой уж серьезной. Но только до тех пор, пока стремительно тающие проценты заряда на дисплее не застанут врасплох — и вот уже под угрозой важный звонок, запланированный неделю назад. Как избежать подобного? Лучший способ снижения аппетитов смартфона — своевременная профилактика (но о ней чуть позже). А начнем разговор с экстренных мер по продлению жизни гаджета.
Дисплей
Уменьшаем яркость
Яркость — самая «прожорливая» характеристика экрана. И хотя дисплеи современных мобильников отличаются завидной энергоэффективностью, подсветку в целях экономии рекомендуется уменьшить до минимально приемлемого уровня. Если на экран приходится периодически поглядывать (например, в ожидании важного уведомления), стоит установить минимально возможное время его автоматического отключения. На заставку тоже нужно обратить внимание — как подсветку ни убавляй, а снежно-белая картинка все равно будет усиленно эксплуатировать аккумулятор, съедая лишние проценты. Лучше сменить обои на что-то нейтральное — за радикально черный фон отдельное спасибо скажет AMOLED-матрица. И никаких «живых» заставок и скринсейверов! Красота хоть и требует жертв, но сегодня у нас явно не тот случай.
Передача данных
Отключаем LTE
Идеальным вариантом могло бы стать полное отключение беспроводных интерфейсов. Но в случае, когда важное сообщение ожидается с минуты на минуту, приходится идти на компромисс между процентами зарядки и статусом «онлайн». Есть возможность использовать Wi-Fi? Отключаем мобильный интернет. В противном случае лучше переключиться с прожорливого LTE-диапазона на медленный, но куда более экономичный 2G. Фото в Instagram на такой скорости залить проблематично, зато прочитать текст в мессенджере — в самый раз. При этом синхронизацию неиспользуемых клиентов лучше вырубить: при работе по Wi-Fi их деятельность почти никак на уровне заряда не скажется, — а вот мобильный интернет по заветным процентам ударить может ощутимо. GPS тоже стоит выключить, если в текущий момент в навигаторе нет необходимости. Bluetooth последних ревизий практически не потребляет энергии в фоновом режиме. Но, если в данный момент телефон синхронизирован с беспроводной гарнитурой или умными часами, стоит на время отказаться от их использования: так аккумулятор протянет чуть дольше.
Система
Убираем лишнее
Привычная каждому владельцу Android-смартфона функция голосового помощника Google Now, более известная как «Окей, Google», потребляет много энергии. Как и многочисленные виджеты, снижающие уровень заряда сразу по двум направлениям — это отображение на дисплее и фоновая передача данных. Решение очевидно: отключаем все, что в данный момент не используется. Но закрывать уже свернутые приложения не стоит — итоговый расход емкости аккумулятора только вырастет при их повторном запуске. По этой же причине категорически не рекомендуется последовательное отключение и включение аппарата — расход батареи на повторный запуск сопоставим с работой под полной нагрузкой. Лучше воспользоваться авиарежимом в местах с плохим сигналом (например, в метро или на подземной парковке). А если уж руки чешутся что-то отключить, стоит обратить внимание на виброзвонок и тактильную отдачу при касании дисплея — механический вибромотор потребляет не так мало энергии, как может показаться. То же относится и к гироскопу, который отключится вместе с функцией автоповорота экрана.
Что нужно было сделать еще вчера
На сегодняшний день есть множество приложений, которые увеличивают время автономной работы смартфона, не требуя специальных технических знаний. С их помощью можно не только снизить энергопотребление, но и заметно облегчить жизнь владельцу мобильника. Одно из наиболее популярных таких приложений — Tasker. Главная особенность программы — настраиваемые сценарии работы смартфона (в зависимости от времени суток, уровня заряда или даже местоположения). Единственный минус — отсутствие русского языка. Впрочем, есть и соответствующий аналог, хоть и с чуть меньшим количеством функций. Вариант попроще — фирменное приложение Snapdragon BatteryGuru для аппаратов на базе процессора Qualcomm Snapdragon, которое автоматически оптимизирует работу Android-девайса в зависимости от графика разрядки батареи. Последнее, но не в последнюю очередь — проверьте, не получил ли ваш смартфон обновление системы: с каждой новой версией Google оптимизирует энергопотребление Android-устройств. И даже встроенный в ОС режим энергосбережения — неплохой вариант для «ленивых».
Выводы
Чаще всего Android-смартфоны быстро теряют заряд батареи по следующим причинам:
- работа «живых» обоев
- чрезмерная яркость дисплея
- нестабильный сигнал мобильной сети
- большое количество приложений с постоянным доступом в интернет и GPS-активностью
- частые перезагрузки телефона
Как дотянуть до розетки, когда заряд аккумулятора на исходе, мы выяснили. Но еще лучше не доводить гаджет до полной разрядки, а подстраховаться заранее. Например, купить внешний аккумулятор. Или потратить один вечер на грамотную настройку своего смартфона.