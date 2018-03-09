От рассвета до заката: как продлить время работы Android-смартфона

Так что же делать, если важный звонок или уведомление пропустить никак нельзя, а зарядить аккумулятор нет возможности? Разбираемся в сегодняшней статье на примере Nokia 8, пишет 4pda.ru.

Эволюция Android-девайсов не ограничилась ростом количества ядер и гигабайт оперативной памяти. Переход на новые техпроцессы и энергоэффективные технологии значительно сократил потребление заряда батареи современными смартфонами. Но, несмотря на все ухищрения инженеров, с ситуацией «Говорите быстрее, телефон разряжается» рано или поздно сталкивается каждый. Отчасти тому виной и тренд на тонкие аппараты — не всякий готов ежедневно оттягивать карман увесистым «кирпичом», пусть даже ради увеличения времени автономной работы. Да и намного комфортнее почитать книгу в обеденный перерыв или сидя в метро, используя ультралегкий аппарат.

С распространением внешних аккумуляторов (некоторые из них даже встраиваются в чехлы для смартфонов), проблема не кажется такой уж серьезной. Но только до тех пор, пока стремительно тающие проценты заряда на дисплее не застанут врасплох — и вот уже под угрозой важный звонок, запланированный неделю назад. Как избежать подобного? Лучший способ снижения аппетитов смартфона — своевременная профилактика (но о ней чуть позже). А начнем разговор с экстренных мер по продлению жизни гаджета.

Дисплей

Уменьшаем яркость

Яркость — самая «прожорливая» характеристика экрана. И хотя дисплеи современных мобильников отличаются завидной энергоэффективностью, подсветку в целях экономии рекомендуется уменьшить до минимально приемлемого уровня. Если на экран приходится периодически поглядывать (например, в ожидании важного уведомления), стоит установить минимально возможное время его автоматического отключения. На заставку тоже нужно обратить внимание — как подсветку ни убавляй, а снежно-белая картинка все равно будет усиленно эксплуатировать аккумулятор, съедая лишние проценты. Лучше сменить обои на что-то нейтральное — за радикально черный фон отдельное спасибо скажет AMOLED-матрица. И никаких «живых» заставок и скринсейверов! Красота хоть и требует жертв, но сегодня у нас явно не тот случай.

Передача данных

Отключаем LTE