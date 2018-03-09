пятница, 9 марта 2018 г.
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От рассвета до заката: как продлить время работы Android-смартфона

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ФОТО: shutterstock.com

Самая большая проблема современного смартфона — не мощность процессора, а зависимость от емкости батареи. И ситуация, когда сверхсовременный гаджет при удалении от розетки уже к середине дня превращается в красивый, но бесполезный аксессуар, увы, не редкость.

Так что же делать, если важный звонок или уведомление пропустить никак нельзя, а зарядить аккумулятор нет возможности? Разбираемся в сегодняшней статье на примере Nokia 8, пишет 4pda.ru.

Как сберечь драгоценные проценты зарядки на Android

Эволюция Android-девайсов не ограничилась ростом количества ядер и гигабайт оперативной памяти. Переход на новые техпроцессы и энергоэффективные технологии значительно сократил потребление заряда батареи современными смартфонами. Но, несмотря на все ухищрения инженеров, с ситуацией «Говорите быстрее, телефон разряжается» рано или поздно сталкивается каждый. Отчасти тому виной и тренд на тонкие аппараты — не всякий готов ежедневно оттягивать карман увесистым «кирпичом», пусть даже ради увеличения времени автономной работы. Да и намного комфортнее почитать книгу в обеденный перерыв или сидя в метро, используя ультралегкий аппарат.

С распространением внешних аккумуляторов (некоторые из них даже встраиваются в чехлы для смартфонов), проблема не кажется такой уж серьезной. Но только до тех пор, пока стремительно тающие проценты заряда на дисплее не застанут врасплох — и вот уже под угрозой важный звонок, запланированный неделю назад. Как избежать подобного? Лучший способ снижения аппетитов смартфона — своевременная профилактика (но о ней чуть позже). А начнем разговор с экстренных мер по продлению жизни гаджета.

Дисплей

Как сберечь драгоценные проценты зарядки на AndroidУменьшаем яркость

Яркость — самая «прожорливая» характеристика экрана. И хотя дисплеи современных мобильников отличаются завидной энергоэффективностью, подсветку в целях экономии рекомендуется уменьшить до минимально приемлемого уровня. Если на экран приходится периодически поглядывать (например, в ожидании важного уведомления), стоит установить минимально возможное время его автоматического отключения. На заставку тоже нужно обратить внимание — как подсветку ни убавляй, а снежно-белая картинка все равно будет усиленно эксплуатировать аккумулятор, съедая лишние проценты. Лучше сменить обои на что-то нейтральное — за радикально черный фон отдельное спасибо скажет AMOLED-матрица. И никаких «живых» заставок и скринсейверов! Красота хоть и требует жертв, но сегодня у нас явно не тот случай.

Передача данных

Как сберечь драгоценные проценты зарядки на AndroidОтключаем LTE

Идеальным вариантом могло бы стать полное отключение беспроводных интерфейсов. Но в случае, когда важное сообщение ожидается с минуты на минуту, приходится идти на компромисс между процентами зарядки и статусом «онлайн». Есть возможность использовать Wi-Fi? Отключаем мобильный интернет. В противном случае лучше переключиться с прожорливого LTE-диапазона на медленный, но куда более экономичный 2G. Фото в Instagram на такой скорости залить проблематично, зато прочитать текст в мессенджере — в самый раз. При этом синхронизацию неиспользуемых клиентов лучше вырубить: при работе по Wi-Fi их деятельность почти никак на уровне заряда не скажется, — а вот мобильный интернет по заветным процентам ударить может ощутимо. GPS тоже стоит выключить, если в текущий момент в навигаторе нет необходимости. Bluetooth последних ревизий практически не потребляет энергии в фоновом режиме. Но, если в данный момент телефон синхронизирован с беспроводной гарнитурой или умными часами, стоит на время отказаться от их использования: так аккумулятор протянет чуть дольше.

Система

Как сберечь драгоценные проценты зарядки на AndroidУбираем лишнее

Привычная каждому владельцу Android-смартфона функция голосового помощника Google Now, более известная как «Окей, Google», потребляет много энергии. Как и многочисленные виджеты, снижающие уровень заряда сразу по двум направлениям — это отображение на дисплее и фоновая передача данных. Решение очевидно: отключаем все, что в данный момент не используется. Но закрывать уже свернутые приложения не стоит — итоговый расход емкости аккумулятора только вырастет при их повторном запуске. По этой же причине категорически не рекомендуется последовательное отключение и включение аппарата — расход батареи на повторный запуск сопоставим с работой под полной нагрузкой. Лучше воспользоваться авиарежимом в местах с плохим сигналом (например, в метро или на подземной парковке). А если уж руки чешутся что-то отключить, стоит обратить внимание на виброзвонок и тактильную отдачу при касании дисплея — механический вибромотор потребляет не так мало энергии, как может показаться. То же относится и к гироскопу, который отключится вместе с функцией автоповорота экрана.  

Что нужно было сделать еще вчера

Как сберечь драгоценные проценты зарядки на Android

На сегодняшний день есть множество приложений, которые увеличивают время автономной работы смартфона, не требуя специальных технических знаний. С их помощью можно не только снизить энергопотребление, но и заметно облегчить жизнь владельцу мобильника. Одно из наиболее популярных таких приложений — Tasker. Главная особенность программы — настраиваемые сценарии работы смартфона (в зависимости от времени суток, уровня заряда или даже местоположения). Единственный минус — отсутствие русского языка. Впрочем, есть и соответствующий аналог, хоть и с чуть меньшим количеством функций. Вариант попроще — фирменное приложение Snapdragon BatteryGuru для аппаратов на базе процессора Qualcomm Snapdragon, которое автоматически оптимизирует работу Android-девайса в зависимости от графика разрядки батареи. Последнее, но не в последнюю очередь — проверьте, не получил ли ваш смартфон обновление системы: с каждой новой версией Google оптимизирует энергопотребление Android-устройств. И даже встроенный в ОС режим энергосбережения — неплохой вариант для «ленивых».

Выводы

Как сберечь драгоценные проценты зарядки на Android

Чаще всего Android-смартфоны быстро теряют заряд батареи по следующим причинам:

  • работа «живых» обоев
  • чрезмерная яркость дисплея
  • нестабильный сигнал мобильной сети
  • большое количество приложений с постоянным доступом в интернет и GPS-активностью
  • частые перезагрузки телефона

Как дотянуть до розетки, когда заряд аккумулятора на исходе, мы выяснили. Но еще лучше не доводить гаджет до полной разрядки, а подстраховаться заранее. Например, купить внешний аккумулятор. Или потратить один вечер на грамотную настройку своего смартфона.

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