В Кадриорге планируют построить дом для пожилых людей

Вице-мэры Таллинна Эха Вырк и Тынис Мёльдер сообщили журналистам, что дом будет предназначен для состоятельных пожилых людей, которые хотят общаться и активно участвовать в общественной жизни. По словам вице-мэров, дом планируется организовать по примеру скандинавских домов для пожилых.

По планам, здание построит частный капитал на городской земле на основании права на застройку. Сейчас на участке по адресу Нафта, 1a действует детальная планировка, допускающая строительство дома до пяти этажей в высоту. Подробности выяснятся по ходу проекта, после привлечения частных фирм.

В доме будут созданы помещения для общих занятий, столовая или кафе, библиотека и кабинет медсестры.

Жильцы сами будут оплачивать свое проживание в доме, плата будет включать аренду жилья и стоимость услуг. В отличие от социального дома для испытывающих трудности пожилых людей в этом доме аренда будет выше, а жилые площади больше — в здании будут построены двухкомнатные и однокомнатные квартиры.

В декабре прошлого года горуправа сообщила о намерении построить в рамках программы жилищного строительства для пожилых по адресу Малева, 18 в Копли социальный дом для испытывающих трудности пожилых людей с 75 квартирами.

Тендер на проектирование был объявлен в феврале этого года, строительство здания планируется начать в марте 2019 года. Здание планируется построить к маю 2020 года.

Общая стоимость проекта 7,5 млн евро.