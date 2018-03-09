FT: Сергей Скрипаль после обмена шпионами продолжал сотрудничать с западными спецслужбами

Бывший сотрудник ГРУ Сергей Скрипаль, живший в Великобритании с 2010 года и отравленный на днях неизвестным веществом, вел не столь тихую жизнь, как сообщалось ранее, а продолжал сотрудничать с западными спецслужбами, предоставляя им различные сведения. Об этом пишет газета Financial Times со ссылкой на осведомленные источники.
По словам бывшего сотрудника спецслужб, имя которого не называется, после приезда в Великобританию Скрипаль предоставлял информацию британским и другим агентствам. И хотя его ценность как оперативного источника быстро сошла на нет, Скрипаль обсуждал с "дружественными агентствами" возможности и методы работы российской разведки, передает Newsru.
Другой источник издания также подтвердил, что Скрипаль сотрудничал со спецслужбами. В качестве примера он привел обсуждение со Скрипалем того, как российские разведчики проникают на Запад и вербуют агентов, а также вопросов противодействия российской разведке. Эта информация в основном использовалась для обучения сотрудников спецслужб.
Наконец, еще один собеседник FT отметил, что в такой форме сотрудничества с бывшими агентами нет ничего необычного, а предоставляемые ими сведения используются для разведки и обороны.
Напомним, в 2004 году Скрипаль был арестован Федеральной службой безопасности РФ и в 2006-м приговорен к 13 годам тюрьмы за госизмену, лишен всех званий и наград. В 2010 году экс-полковник был передан США в рамках обмена лицами, арестованными по обвинению в шпионаже.
4 марта Скрипаль и его дочь Юлия были обнаружены в бессознательном состоянии на скамейке рядом с торговым центром в городе Солсбери. По данным британской полиции, они были отравлены нервно-паралитическим веществом. Следствие квалифицирует это как покушение на убийство.
В настоящее время Скрипаль и его дочь находятся в больнице в коме. Также в тяжелом состоянии был госпитализирован офицер полиции, прибывший первым на место происшествия. 8 марта сообщалось, что он пришел в сознание и заговорил. Кроме того, больница в Солсбери приняла 21 пациента в связи с отравлением Скрипаля. Некоторые из них сдали анализ крови и прошли стационарное лечение.
По данным британских СМИ, в контрразведке MI5 проверяют версию о том, что отравление Скрипаля и его дочери было попыткой России ликвидировать бывшего шпиона. Как писала газета The Times, первые признаки указывают на покушение при поддержке государства.
Не исключаются также альтернативные версии: стремление конкурирующей группировки оклеветать Россию и подорвать режим Владимира Путина или личный спор. Министр иностранных дел Великобритании Борис Джонсон пригрозил российским властям последствиями, если будет доказана причастность Москвы к отравлению Скрипаля.
9 марта стало известно, что власти Великобритании направят 100 военнослужащих с опытом работы с химическими веществами в Солсбери. Они должны будут убрать несколько транспортных средств и объектов с места происшествия.