FT: Сергей Скрипаль после обмена шпионами продолжал сотрудничать с западными спецслужбами

По словам бывшего сотрудника спецслужб, имя которого не называется, после приезда в Великобританию Скрипаль предоставлял информацию британским и другим агентствам. И хотя его ценность как оперативного источника быстро сошла на нет, Скрипаль обсуждал с "дружественными агентствами" возможности и методы работы российской разведки, передает Newsru.

Другой источник издания также подтвердил, что Скрипаль сотрудничал со спецслужбами. В качестве примера он привел обсуждение со Скрипалем того, как российские разведчики проникают на Запад и вербуют агентов, а также вопросов противодействия российской разведке. Эта информация в основном использовалась для обучения сотрудников спецслужб.

Наконец, еще один собеседник FT отметил, что в такой форме сотрудничества с бывшими агентами нет ничего необычного, а предоставляемые ими сведения используются для разведки и обороны.

Напомним, в 2004 году Скрипаль был арестован Федеральной службой безопасности РФ и в 2006-м приговорен к 13 годам тюрьмы за госизмену, лишен всех званий и наград. В 2010 году экс-полковник был передан США в рамках обмена лицами, арестованными по обвинению в шпионаже.

4 марта Скрипаль и его дочь Юлия были обнаружены в бессознательном состоянии на скамейке рядом с торговым центром в городе Солсбери. По данным британской полиции, они были отравлены нервно-паралитическим веществом. Следствие квалифицирует это как покушение на убийство.

В настоящее время Скрипаль и его дочь находятся в больнице в коме. Также в тяжелом состоянии был госпитализирован офицер полиции, прибывший первым на место происшествия. 8 марта сообщалось, что он пришел в сознание и заговорил. Кроме того, больница в Солсбери приняла 21 пациента в связи с отравлением Скрипаля. Некоторые из них сдали анализ крови и прошли стационарное лечение.

По данным британских СМИ, в контрразведке MI5 проверяют версию о том, что отравление Скрипаля и его дочери было попыткой России ликвидировать бывшего шпиона. Как писала газета The Times, первые признаки указывают на покушение при поддержке государства.

Не исключаются также альтернативные версии: стремление конкурирующей группировки оклеветать Россию и подорвать режим Владимира Путина или личный спор. Министр иностранных дел Великобритании Борис Джонсон пригрозил российским властям последствиями, если будет доказана причастность Москвы к отравлению Скрипаля.