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  • Пьяный мужчина ходил с пистолетом-пулеметом по городу

Пьяный мужчина ходил с пистолетом-пулеметом по городу

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Пистолет-пулемет MP40.

ФОТО: Wikipedia/Stefan Kühn

5 марта Пярнуский уездный суд закрыл уголовное производство в отношении мужчины, который держал дома различное оружие, не имея на это разрешения, пишет Pärnu Postimees.

В августе прошлого года в Центр тревоги поступило сообщение о человеке, который ходил по Пярну с автоматическим оружием. Возмутитель общественного спокойствия был пьян, с собой у него был пистолет-пулемет MP40, запрещенный в гражданском обороте. Полиция задержала мужчину и провела обыски у него дома, где было обнаружено и другое незаконное оружие.

Стражи порядка конфисковали гладкоствольное ружье J. Nowotny, двуствольное ружье Bayard, непригодный к стрельбе полуавтоматический пистолет Mauser 1914 и еще один непригодный к стрельбе полуавтоматический пистолет. Также у него дома обнаружили переделанный сигнальный револьвер.

Владельцу, у которого не было разрешения на весь этот арсенал, предъявили обвинение в незаконном обращении с огнестрельным оружием. 

Поскольку у обвиняемого не было уголовного прошлого, прокурор счел, что производство можно прекратить по причине отсутствия общественного интереса.

«Направить человека на законопослушный путь можно и другими средствами, кроме наказания. Насколько известно, после этого проступка он не совершил ни одного нового преступления, из чего можно заключить, что он извлек из произошедшего урок», - сказал прокурор.

Уездный суд согласился с этими аргументами и прекратил уголовное производство. Подсудимому назначили штраф в размере 1600 евро, кроме того, он должен оплатить расходы на производство в размере 420 евро.

Найденное оружие будет уничтожено после вступления приговора в силу.

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