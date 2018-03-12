Легенда английского футбола плюнул в машину болельщика "Манчестер Юнайтед" и может потерять работу

На видео, которое сняла пострадавшая сторона, Каррагер плюнул в сторону их машины, попав на 14-летнюю девочку, сидевшую на пассажирском сидении.

По словам отца, болельщика «МЮ», который снимал видео и находился за рулем автомобиля, это был просто «подкол» – якобы они просто подразнили бывшего футболиста «Ливерпуля» счетом 2:1. Джейми Каррагер выступал на протяжении всей своей карьеры за "Ливерпуль", за 18 сезонов проведя 508 матчей в АПЛ.

Каррагер тем же вечером позвонил и принес свои извинения девочке. Кроме того, он объяснил свое поведение.

«Знаете, это было нечто большее, чем просто: «Эй, Джейми, 2:1!» Это повторилось два-три раза. В первый раз я уехал от них вперед, но это повторилось. Я психанул. Конечно, я не должен был так делать, но о чем думал взрослый человек, который два-три раза догонял меня с дочкой в машине, чтобы так поступить?» – заявил Каррагер.

Позже он уточнил в твиттере: «Это совершенно недопустимо. Я уже извинился перед семьей этим вечером. Они догоняли меня на шоссе три-четыре раза, постоянно снимая это на видео, и я психанул. Но это не заслуживает оправданий».

В Sky Sports, где работает Каррагер, назвали такое поведение неприемлемым. Бывший игрок может лишиться работы, стороны проведут переговоры о его будущем.