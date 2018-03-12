Пограничники задержали на льду Чудского озера группу рыбаков из Латвии

В минувшую пятницу пограничники задержали на льду Чудского озера группу проигнорировавший закон рыбаков из Латвии, поскольку на лед пограничного озера они отправились без регистрации.
9 марта около 17.20 пограничники проверили на льду Чудского озера самодельное транспортное средство-ледоход, которое называют каракатом. Водитель двигавшегося более чем в двух километрах от берега внедорожника сам был зарегистрирован в соответствии с требованиями, однако находившиеся с ним семь человек — рыбаков из Латвии — такой регистрации не имели, сообщил пресс-секретарь Лыунаской префектуры.
Отказавшиеся от сотрудничества латвийские рыбаки были доставлены в деревню Нина для оформления протокола.
Погранслужба напоминает, что перед выходом на лед на дистанцию более километра от берега требуется предварительная регистрация на ближайшей погранзаставе или через веб-сайт погранслужбы, поскольку только в таком случае можно предотвратить ЧП на льду и спасти людей.