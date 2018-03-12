Пограничники задержали на льду Чудского озера группу рыбаков из Латвии

9 марта около 17.20 пограничники проверили на льду Чудского озера самодельное транспортное средство-ледоход, которое называют каракатом. Водитель двигавшегося более чем в двух километрах от берега внедорожника сам был зарегистрирован в соответствии с требованиями, однако находившиеся с ним семь человек — рыбаков из Латвии — такой регистрации не имели, сообщил пресс-секретарь Лыунаской префектуры.