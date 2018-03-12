понедельник, 12 марта 2018 г.
"В переменах нет ничего плохого, а в частых отчаянных переменах - есть” Дмитрий Егоров
Postimees
Мнение
Впрок
Олимпиада 2018
ЭР100
Глобус
Культура
КРАСОТКА
Limon
Спорт
Ваш дом
Прогноз
Хрoника
Эстония
ЭР100
Таллинн
Ида-Виру
112
Экономика
За рубежом
Здоровье
Техника
Ваш дом
Bидео
  • Rus.Postimees.ee
  • 112
  • Пограничники задержали на льду Чудского озера группу рыбаков из Латвии

Пограничники задержали на льду Чудского озера группу рыбаков из Латвии

E-mail Распечатать Пришли новoсть Комментировать

ФОТО: Ове Майдла

В минувшую пятницу пограничники задержали на льду Чудского озера группу проигнорировавший закон рыбаков из Латвии, поскольку на лед пограничного озера они отправились без регистрации.

9 марта около 17.20 пограничники проверили на льду Чудского озера самодельное транспортное средство-ледоход, которое называют каракатом. Водитель двигавшегося более чем в двух километрах от берега внедорожника сам был зарегистрирован в соответствии с требованиями, однако находившиеся с ним семь человек — рыбаков из Латвии — такой регистрации не имели, сообщил пресс-секретарь Лыунаской префектуры.

Отказавшиеся от сотрудничества латвийские рыбаки были доставлены в деревню Нина для оформления протокола.

Погранслужба напоминает, что перед выходом на лед на дистанцию более километра от берега требуется предварительная регистрация на ближайшей погранзаставе или через веб-сайт погранслужбы, поскольку только в таком случае можно предотвратить ЧП на льду и спасти людей.

Читать также

Актуально

НАВЕРХ