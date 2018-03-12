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Видео: полиция разыскивает прославившихся в соцсетях драчунов

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Драка.

ФОТО: Elmo Riig / Sakala

Вчера в соцсетях стало распространятся записанное на Пярнуском заливе видео, на котором запечатлено, как дерутся рыбаки. Сегодня полиция просит помощи в опознании изображенных на видео людей, передает Pärnu Postimees.

«Полиция узнала о случившемся из социальных сетей, - говорит ведущий следователь Пярнуского отделения полиции Аго Кяртманн. - До сих пор никто в полицию не обращался».

Полиция хочет установить участников событий, чтобы связаться с ними.

«Если кто-то знает запечатленных на видео людей или может сообщить дополнительную информацию о случившемся, просим связаться по электронной почте ago.kartmann@politsei.ee или по номеру 444 6617», - сказал следователь.

Кяртманн добавил, что, безусловно, не должно людьми остаться незамеченным, если в общественном месте напали на согражданина или если кому-то нужна помощь.

«Если становитесь очевидцем подобного инцидента, необходимо сообщить об этом в полицию», - говорит следователь.  

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