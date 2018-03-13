Купленные в интернете товары можно проверить на безопасность в специальных базах данных

«Потребители, несомненно, обращали внимание на сообщения в СМИ о том, что производители или импортеры при необходимости отзывают из торговых сетей несоответствующие требованиям или дефектные товары. Впрочем, в результате интенсивного развития онлайн-торговли товары часто заказывают из-за границы, и в таком случае потребитель может быть не в курсе проблем с тем или иным продуктом. Может даже случиться, что товар официально изъят из продажи, но его пытаются сбыть на каком-либо интернет-портале», - сказал менеджер по продуктам страхования ответственности PZU Kindlustus Арго Аргел.

Поэтому всегда стоит узнавать, соответствует ли конкретный товар требованиям. В этом помогут две международные базы данных. Информация о продуктах питания и связанных с ними материалах содержится в базе данных RASFF. Информацию об опасных товарах можно получить в базе RAPEX. В перечень входят электронные товары, строительные материалы, игрушки, детские автомобильные кресла и прочие продукты.

В 2016 году в системе RAPEX появилось 2044 уведомления, причем больше всего (31%) – в категории «Прочие товары», куда включены, например, косметика, ювелирные изделия, осветительные приборы и т.д. Далее следовали игрушки (26%) и автомобили (18%). Наиболее распространенным риском оказался риск получения травм (25%).