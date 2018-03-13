Туристам на острове Бали запретили покидать отели

На Бали приближается празднование Нового года. По традиции оно будет сопровождаться не бурным весельем, а тотальной тишиной. Об этом пишет Maestro News.
Новый год по местному календарю — Ньепи — балийцы встретят 17 марта, пишет turizm.ru. Один из главных праздников для коренного населения разительно отличается от европейских новогодних гуляний. Дело в том, что жизнь на Бали в этот день буквально замирает, а главным атрибутом праздника становится тишина. Более того, власти утвердили официальные правила проведения Ньепи, которые касаются и туристов. Например, по всему острову будут перекрыты дороги для всех транспортных средств, кроме машин скорой помощи, полиции и пожарных, постояльцы отелей обязаны оставаться на его территории на протяжении всех 24 часов праздника. Туристам нельзя будет посещать пляжи и веселиться. Во время Ньепи прекращают свою работу местный аэропорт «Нгурах Рай» и все морские порты Бали.
Но не все так грустно. Накануне наступления Ньепи, жизнь на Бали будет кипеть. По улицам пройдут праздничные шествия с фейерверками, обрядами жертвоприношений и другими ритуалами. Кульминацией станет парад огромных фигур демонов Ого-Ого и сжигание их в костре. По преданию, огонь должен уничтожить злых духов и прогнать болезни и трудности. Предновогодние гуляния будут сопровождаться фестивалем поцелуев и обиванием друг друга водой.
Добавим, что новогоднюю тишину на Бали необходимо соблюдать в течение 24 часов с 06:00 17 марта. Нарушение правил поведения в этот период грозит встречей с полицией.