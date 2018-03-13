Туристам на острове Бали запретили покидать отели

Новый год по местному календарю — Ньепи — балийцы встретят 17 марта, пишет turizm.ru. Один из главных праздников для коренного населения разительно отличается от европейских новогодних гуляний. Дело в том, что жизнь на Бали в этот день буквально замирает, а главным атрибутом праздника становится тишина. Более того, власти утвердили официальные правила проведения Ньепи, которые касаются и туристов. Например, по всему острову будут перекрыты дороги для всех транспортных средств, кроме машин скорой помощи, полиции и пожарных, постояльцы отелей обязаны оставаться на его территории на протяжении всех 24 часов праздника. Туристам нельзя будет посещать пляжи и веселиться. Во время Ньепи прекращают свою работу местный аэропорт «Нгурах Рай» и все морские порты Бали.