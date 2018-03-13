В отношении таллиннского таксиста, который угрожал пассажиркам, возбуждено уголовное дело

Полиция возбудила уголовное дело в отношении водителя Taxify, который в воскресенье утром высадил клиенток из машины, угрожая им оружием.
Как сообщили в полиции, производство начато по статье «Угроза». Если 22-летнего водителя признают виновным, его может ждать денежный штраф либо тюремное заключение сроком до одного года, пишет Postimees.
В воскресенье рано утром компания из трех человек с помощью приложения Taxify вызвала такси на Нымме-теэ, чтобы отправиться в сторону Мустамяэ. Один человек вышел на Сыпрузе-пуйестеэ, а оставшиеся в машине пассажирки хотели продолжить путь.
Однако водитель потребовал, чтобы они сразу же оплатили счет и затем начали новую поездку. Клиентки с этим не были согласны и объяснили ему, что он ведет себя невежливо. В ответ на это разгневанный таксист выхватил похожий на оружие предмет и приказал пассажиркам покинуть машину.