В отношении таллиннского таксиста, который угрожал пассажиркам, возбуждено уголовное дело

Как сообщили в полиции, производство начато по статье «Угроза». Если 22-летнего водителя признают виновным, его может ждать денежный штраф либо тюремное заключение сроком до одного года, пишет Postimees.

В воскресенье рано утром компания из трех человек с помощью приложения Taxify вызвала такси на Нымме-теэ, чтобы отправиться в сторону Мустамяэ. Один человек вышел на Сыпрузе-пуйестеэ, а оставшиеся в машине пассажирки хотели продолжить путь.