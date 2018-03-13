Яак Мадисон планирует летом поехать в Крым

«Остается непонятным, какие дела будет решать в Крыму Мадисон. На самом деле, Крым посещали и депутаты других стран, из партий, которые близки EKRE и поддерживают отмену антироссийских санкций. Но возможно также, что таким образом EKRE пытается заработать голоса у пророссийской части эстонского общества», - сказал председатель IRL Хелир-Вальдор Сеэдер.

Идею Мадисона раскритиковал и член комиссии по внешней политике Марко Михкельсон, который счел эту идею непонятной и противоречащей международной политике санкций. Михкельсон отметил, что помощь живущим в Крыму эстонцам важна, но оказывать ее следует способом, который бы не ставил под сомнение официальную позицию Эстонии относительно нарушения территориальной целостности Украины со стороны России.

«Мадисон должен всерьез задуматься об отказе от поездки - в противном случае его объявят на Украине персоной нон грата и он станет в один ряд с «полезными идиотами» Путина. Немаловажно и то, что и высоко оцененный партией EKRE спецпредставитель США по Украине Курт Волкер недавно сказал, что все западные политики, которые посещают Крым, должны попасть в санкционный список», - написал Михкельсон в социальных сетях.

Яак Мадисон не остался в долгу. «Мнение о том, что поддержка эстонцев в Крыму, возможная поездка туда и ходатайство о соответствующем разрешении со стороны Украины привлекли бы голоса русскоязычных жителей Эстонии, просто глупое. Нам не нужно заискивать перед русскоязычными избирателями, потому что мы не колеблемся на границе избирательного порога. Кроме того, мы не принадлежим к той истинно пророссийской партии, которая сейчас у власти и у которой есть договор о сотрудничестве с "Единой Россией"», - сказал Мадисон в ответ председателю IRL.