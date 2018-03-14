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Эстония выделила в пользу пострадавших от украинского конфликта 180 000 евро

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Флаг Украины. Иллюстративное фото.

ФОТО: Scanpix

МИД выделил трем эстонским гражданским объединениям 180 000 евро в пользу пострадавших в украинском конфликте и внутренних беженцев.

«Вооруженный конфликт на востоке Украины, с начала которого скоро исполнится четыре года, привел к гуманитарному кризису, который по-прежнему требует международного внимания и поддержки для облегчения страданий», - сказал глава МИД Свен Миксер. По словам Миксера, конфликт в Украине уже отразился на жизни почти пяти миллионов человек, из которых около четырех миллионов нуждаются в гуманитарной помощи.

Дотацию распределили поровну между НКО Eesti Pagulasabi, НКО Ukraina Kultuurikeskus (Украинский культурный центр) и НКО Mondo.

НКО Eesti Pagulasabi продолжает поддержку создания предприятий и обучения в Донецкой и Запорожской областях. НКО Украинский культурный центр планирует продолжить оказание помощи раненым и малообеспеченным семьям. Работа НКО Mondo в Восточной Украине посвящена внутренним беженцам и пострадавшему от конфликта населению.

С начала 2014 года Эстония выделила в качестве гуманитарной помощи пострадавшим от украинского конфликта и внутренним беженцам более пяти миллионов евро.

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