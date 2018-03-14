Эстония выделила в пользу пострадавших от украинского конфликта 180 000 евро

«Вооруженный конфликт на востоке Украины, с начала которого скоро исполнится четыре года, привел к гуманитарному кризису, который по-прежнему требует международного внимания и поддержки для облегчения страданий», - сказал глава МИД Свен Миксер. По словам Миксера, конфликт в Украине уже отразился на жизни почти пяти миллионов человек, из которых около четырех миллионов нуждаются в гуманитарной помощи.