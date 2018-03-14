В Соединенном Королевстве уверены, что Россия имеет отношение к применению нервно-паралитического газа в Солсбери, так как это произошло либо по приказу Москвы, либо из-за потери контроля над опасным химическим веществом. В любом случае Лондон расценивает произошедшее как противозаконное использование силы против Британии, сообщает Reuters.

В ответ на это преступление Британия высылает из страны 23 российских дипломата, которые работают на разведку. На то, чтобы покинуть королевство, у них есть неделя.

"Это будет самое крупное одновременное выдворение более чем за 30 лет", - подчеркнула Мэй.

Источники Sky News уже предположили, что это будет крупнейшая высылка с 1971 года, когда власти Великобритании выдворили 105 сотрудников дипведомства СССР, заподозренных в шпионаже.

По решению правительства, британские официальные лица не будут присутствовать на Чемпионате мира по футболу, который в 2018 году пройдет в России. Кроме того, Лондон отзывает официальное приглашение главе МИД РФ Сергею Лаврову посетить британскую столицу.

Мэй объявила о решении Лондона заморозить государственные активы РФ на территории Великобритании при условии, что у местных властей появятся доказательства их использования, "чтобы угрожать жизням или собственности граждан Великобритании и резидентов страны".

По словам Мэй, в ближайшее время будут ужесточена процедура проверок граждан РФ при получении британских виз и пересечении границы. Лондон на законодательном уровне также намерен принять аналог "списка Магнитского".

В это же время британский премьер-министр подчеркнула, что полный разрыв диалога между Лондоном и Москвой не отвечает британским национальным интересам. "Но после этого ужасающего деяния, направленного против нашей страны, эти отношения не могут быть прежними", - пояснила Мэй.

В парламенте Мэй попросили расследовать пропагандистские усилия Кремля в британских университетах

Один из членов британского парламента, обращаясь к Мэй и говоря о гибридной войне Путина против Великобритании, поинтересовался, даст ли она задание "расследовать пропагандистские усилия Кремля в наших университетах". На это премьер-министр ответила утвердительно.

"При Путине Россия сумела объединить в себе все худшие черты СССР и капитализма. И все это внутри полицейского государства. Но я хотел бы спросить о после России в Великобритании: пора сказать ему, что он должен ехать домой", - заявил член британского парламента.

Парламентарии также призвали к реформе Совбеза ООН и членства России в организации. Мэй на это признала, что разговоры о реформе Совбеза ведутся, но "вопрос состоит в том, что Россия может вотировать любое его решение" (цитата по РБК).

В Москве готовятся к высылке британских дипломатов в ответ на действия Лондона

Источник газеты "Коммерсант" в российском внешнеполитическом ведомстве тем временем сообщили о том, что Москва готова идти на аналогичные меры, если Лондон решится на выдворении российских дипломатов, как анонсировала Тереза Мэй.

Собеседник журналистов отметил, что посольство РФ в Лондоне в последние годы и так работает с урезанным штатом. "Там менее 50% сотрудников от числа, которое по идее должно быть", - объяснил неназванный дипломат.

По его словам, британцы проводят негласную политику "выдавливания" российских дипломатов из страны: "Не продлевают им визы, и не дают визы тем, кто должен приехать на смену уезжающим".

Посол России в Лондоне Александр Яковенко, в свою очередь, назвал неприемлемыми действия Великобритании и расценил их как провокацию.