Яна Тоом об отравлении Скрипаля: Лондон нагнетает антироссийскую истерию

«История с отравлением Скрипаля вновь подтверждает сказанное мною три недели назад в передаче «Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым»: именно Лондон превратился в центр нагнетания антироссийской истерии», - написала Тоом в социальных сетях.

«Совершенно очевидно, что для России Скрипаль не представлял никакого оперативного интереса – он был признан виновным в 2006 году, его лишили воинского звания и затем помиловали и обменяли в 2010 году. Даже если допустить, что русские бесповоротно сошли с ума – именно в этом пытаются убедить европейцев – и являются воплощением иррационального Зла, демонстративное отравление российским ядом за неделю до выборов президента (России – BNS) было бы идиотизмом», - написала европарламентарий.

Если бы спецслужбы хотели кого-то убить, они бы не оставили следов, считает Тоом. «И в Лондоне это задание было бы легко осуществить – это не самый спокойный город в мире. Оставить так много следов можно было бы только с четкой целью. И мне неизвестна ни одна причина, по которой это было бы выгодно России», - написала Тоом.

Теперь Лондон и Вашингтон получили предлог, чтобы заговорить об очередных санкциях и ультиматумах, убеждена Тоом.

«Тереза Мэй, которую переговорщики по Брекзиту шаг за шагом загоняют в угол, отчаянно пытается придать Лондону «дополнительную ценность» и отводит ему роль щита меж «двух вражеских станов»», - считает центристка.

Ратас: Эстония осуждает отравление Скрипаля

В то же время состоящий в той же партии премьер-министр Юри Ратас резко осудил отравление бывшего российского разведчика Сергея Скрипаля в Соединенном Королевстве, в котором подозревают Россию, и подчеркнул, что доверяет информации, поступающей из Великобритании.

«Разумеется, случай отравления нервно-паралитическим газом в Великобритании — это серьезно. Я встретился вчера с большинством резидирующих в Эстонии послов ЕС. Я однозначно заявил, что Эстония твердо осуждает это нападение», - сказал Ратас, выступая в среду на инфочасе Рийгикогу.

«Я также сказал, что мы поддерживаем и доверяем информации о расследовании этого случая, которая поступает от нашего союзника Великобритании. Я также считаю, что все страны должны срочно начать сотрудничество для выяснения обстоятельств этого происшествия. Это самый серьезный случай применения химического оружия в Европе, сегодня я также встретился в связи с этим инцидентом с соответствующими ведомствами Эстонии и получил максимально точную информацию, какую сейчас можно получить в Эстонии», - добавил председатель Центристской партии Ратас.

В то же время, состоящая в той же партии евродепутат Яна Тоом в социальных сетях выразила поддержку позиции России по этому случаю и обвинила британское правительство в разжигании антироссийской истерии. Тоом также выразила сомнения в представленных правительством Соединенного Королевства данных, согласно которым использованное для нападения вещество с высокой вероятностью происходит из России.