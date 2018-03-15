Лавров анонсировал ответную высылку британских дипломатов: "Скоро"

Ранее сегодня официальный представитель МИД Мария Захарова заявила, что Москва надеялась начать "активный диалог" с Лондоном, однако на все запросы получила "ничего не значащие отписки", сообщает Newsru.com. Она отметила, что ответные меры Москвы находятся в стадии разработки, их примут в ближайшее время.

Осужденный за шпионаж и позже выданный Великобритании в рамках обмена на российских разведчиков Сергей Скрипаль и его дочь Юлия 4 марта подверглись воздействию нервно-паралитического вещества. В настоящее время они остаются в больнице и их состояние оценивается как критическое. Как заявила британский премьер Тереза Мэй, отравление произошло при помощи созданного в СССР боевого отравляющего вещества семейства "Новичок".

14 марта Мэй объявила, что из-за химической атаки 23 российских дипломата будут высланы из королевства. Мэй подчеркнула, что речь идет не просто о случае отравления нервно-паралитическим веществом "какого-то шпиона", а о целенаправленной химической атаке на территории суверенного государства, в результате которой серьезно пострадали несколько граждан Великобритании. Так, прибывший на место происшествия первым полицейский Ник Бейли все еще находится в критическом состоянии.

Решение Великобритании о высылке российских дипломатов поддержал Вашингтон.

Лондон также приостанавливает все правительственные контакты с Россией на высшем уровне. Кроме того, Великобритания не будет направлять правительственную делегацию на чемпионат мира по футболу в России. Мэй анонсировала и другие меры воздействия, в том числе возможную заморозку любых госактивов РФ и внесение поправок к законопроекту о санкциях.