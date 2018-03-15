В России самолет засыпал золотом взлетную полосу

В Якутске у самолета при взлете оторвало створку люка, в результате чего на взлетную полосу высыпалось золото. Об этом сообщили в пресс-службе аэропорта, пишут Вести.

Как отмечается, во время взлета у грузового самолета Ан-12 авиакомпании Нимбус воздушным потоком сорвало левую створку грузового люка. Экипаж принял решение о возврате воздушного судна в Якутск. Самолет благополучно приземлился в аэропорту в поселке Маган в 12 километрах от Якутска.

В настоящее время проводится проверка причин ЧП. Известно, что к вылету самолет готовили техники, которые входят в состав экипажа.

По данным Telegram-канала Mash, самолет перевозил 9 тонн золота. Его большая часть вывалилась во время аварии. Сейчас его пытаются собрать по взлетно-посадочной полосе.