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  • Видео: в Пыхья-Таллинне при пожаре пострадал человек

Видео: в Пыхья-Таллинне при пожаре пострадал человек

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Сегодня утром в столичной районе Пыхья-Таллинн в доме общежитского типа произошел пожар, в результате которого пострадал человек.

Сообщение о пожаре на улице Сыле поступило в Центр тревоги около 6.03, сообщил пресс-секретарь Пыхьяского спасательного центра.

Скорая помощь доставила одного человека в больницу. На месте медики осмотрели еще шесть человек, но госпитализация им не потребовалась.

К настоящему времени пожар потушен. Причины произошедшего установит следствие.

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