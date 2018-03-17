Видео: в Пыхья-Таллинне при пожаре пострадал человек
17 марта 2018 г., 11:52
Сегодня утром в столичной районе Пыхья-Таллинн в доме общежитского типа произошел пожар, в результате которого пострадал человек.
Сообщение о пожаре на улице Сыле поступило в Центр тревоги около 6.03, сообщил пресс-секретарь Пыхьяского спасательного центра.
Скорая помощь доставила одного человека в больницу. На месте медики осмотрели еще шесть человек, но госпитализация им не потребовалась.
К настоящему времени пожар потушен. Причины произошедшего установит следствие.