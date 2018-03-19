Вашингтон и Пхеньян ведут переговоры об освобождении трех граждан США

Речь идет об американских гражданах Ким Хак Соне, Ким Сан Дуке и Ким Дон Чхоле. Как уточняет телекомпания со ссылкой на южнокорейских дипломатов, на данном этапе обсуждаются сроки предстоящего освобождения.

По данным СМИ, диалог по данному вопросу ведется по линии представительства КНДР при ООН и Госдепартамента США. Кроме того, проблема обсуждалась во время трехдневного визита главы северокорейского МИДа Ли Ён Хо в Стокгольм и его встречи с министром иностранных дел Швеции Маргот Валльстрём. Интересы американских граждан в Пхеньяне представляет посольство Швеции.