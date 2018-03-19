Apple разрабатывает собственные дисплеи

Компания Apple, которая в настоящее время закупает дисплеи для своих устройств у ряда других компаний, включая Samsung и LG, тайно работает над созданием собственного дисплея по технологии MicroLED, передает Newsru.com со ссылкой на Bloomberg.
Сообщается, что разработка дисплеев и тестирование прототипов ведется на секретном предприятии, расположенном неподалеку от штаб-квартиры Apple в Калифорнии. Как утверждают источники, компания вкладывает значительные средства в проект по созданию экранов нового поколения, которые должны быть тоньше и ярче современных OLED-дисплеев. Кроме того, MicroLED-дисплеи будут отличаться меньшим энергопотреблением.
В то же время технология производства MicroLED-дисплеев весьма сложна, и около года назад Apple едва не закрыла этот проект, однако с тех пор инженеры достигли определенного прогресса, хотя до выхода этих экранов на рынок пройдет еще несколько лет. Официальные представители Apple отказались комментировать информацию о разработке компанией собственных дисплеев.
Технология создания экранов MicroLED была предложена в 2000 году. Такой дисплей представляет собой набор светодиодов, каждый из которых состоит из трех субпикселей красного, зеленого и голубого цветов. Эта технология во многом сходна с технологией OLED, но вместо органического материала в матрице пикселей в MicroLED-дисплеях используется неорганический материал (например, нитрид галлия).