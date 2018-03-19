В лесу появились первые грибы
19 марта 2018 г., 13:11
Несмотря на то, что на данный момент природа кажется серой, в лесу уже появляются яркие краски.
В воскресенье, проживающая в деревне Вэневере волости Пыхья-Сакала грибник Марэт Лина, ходила в лес и в ходе санитарной рубки обнаружила красивый красный гриб. Искать и собирать грибы она не стала, но найденную находку решила сфотографировать.
Найденный женщиной гриб оказался саркосцифой австрийской, который обычно появляется ранней весной. Миколог института экологии и географии Тартуского университета Кадри Пяртель отметила, что саркосцифу австрийскую в пищу употреблять не стоит, однако, ядовитым этот гриб не является.