понедельник, 19 марта 2018 г.
"В переменах нет ничего плохого, а в частых отчаянных переменах - есть” Дмитрий Егоров
Postimees
Мнение
Впрок
Олимпиада 2018
ЭР100
Глобус
Культура
КРАСОТКА
Limon
Спорт
Ваш дом
Прогноз
Хрoника
Эстония
ЭР100
Таллинн
Ида-Виру
112
Экономика
За рубежом
Здоровье
Техника
Ваш дом
Bидео

В лесу появились первые грибы

E-mail Распечатать Пришли новoсть Комментировать

Саркосцифа австрийская.

ФОТО: Postimees.ee

Несмотря на то, что на данный момент природа кажется серой, в лесу уже появляются яркие краски.  

В воскресенье, проживающая в деревне Вэневере волости Пыхья-Сакала грибник Марэт Лина, ходила в лес и в ходе санитарной рубки обнаружила красивый красный гриб. Искать и собирать грибы она не стала, но найденную находку решила сфотографировать.

Найденный женщиной гриб оказался саркосцифой австрийской, который обычно появляется ранней весной. Миколог института экологии и географии Тартуского университета Кадри Пяртель отметила, что саркосцифу австрийскую в пищу употреблять не стоит, однако, ядовитым этот гриб не является.

Читать также

Актуально

НАВЕРХ