В лесу появились первые грибы

В воскресенье, проживающая в деревне Вэневере волости Пыхья-Сакала грибник Марэт Лина, ходила в лес и в ходе санитарной рубки обнаружила красивый красный гриб. Искать и собирать грибы она не стала, но найденную находку решила сфотографировать.