Фото: у Чудского озера загорелся автобус с латвийскими рыбаками

ФОТО: Tiit Loim / Lõuna-Eesti Postimees

ФОТО: Tiit Loim / Lõuna-Eesti Postimees

Сообщение о загоревшемся автобусе поступило в Центр тревоги в субботу в 18.14. В волости Выру в деревне Хинса у направлявшегося со стороны Чудского озера автобуса загорелось подкапотное пространство.

Водитель потушил возгорание с помощью огнетушителя, далее огонь не распространился. Люди в результате не пострадали, сообщили в пресс-службе Лыунаского спасательного центра.