понедельник, 19 марта 2018 г.
"Просто невероятно, как глупо он врет" Сильвер Мейкар об Андрусе Ансипе
Postimees
Мнение
Впрок
Олимпиада 2018
ЭР100
Глобус
Культура
КРАСОТКА
Limon
Спорт
Ваш дом
Прогноз
Хрoника
Эстония
ЭР100
Таллинн
Ида-Виру
112
Экономика
За рубежом
Здоровье
Техника
Ваш дом
Bидео
  • Rus.Postimees.ee
  • 112
  • Фото: у Чудского озера загорелся автобус с латвийскими рыбаками

Фото: у Чудского озера загорелся автобус с латвийскими рыбаками

E-mail Распечатать Пришли новoсть Комментировать

Автобус, подвозивший рыбаков из Латвии.

ФОТО: Tiit Loim / Lõuna-Eesti Postimees

В конце прошлой недели в Вырумаа загорелся рейсовый автобус, который вез рыбаков из Латвии. Люди в результате инцидента не пострадали.

ФОТО: Tiit Loim / Lõuna-Eesti Postimees

ФОТО: Tiit Loim / Lõuna-Eesti Postimees

Сообщение о загоревшемся автобусе поступило в Центр тревоги в субботу в 18.14. В волости Выру в деревне Хинса у направлявшегося со стороны Чудского озера автобуса загорелось подкапотное пространство.

Водитель потушил возгорание с помощью огнетушителя, далее огонь не распространился. Люди в результате не пострадали, сообщили в пресс-службе Лыунаского спасательного центра.

Пожар начался из-за утечки масла, которое вытекло из-за проблем с двигателем. Автобусная фирма отправила за рыбаками другой автобус.

Читать также

Актуально

НАВЕРХ