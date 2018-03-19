Фото: у Чудского озера загорелся автобус с латвийскими рыбаками
19 марта 2018 г., 14:08
В конце прошлой недели в Вырумаа загорелся рейсовый автобус, который вез рыбаков из Латвии. Люди в результате инцидента не пострадали.
Сообщение о загоревшемся автобусе поступило в Центр тревоги в субботу в 18.14. В волости Выру в деревне Хинса у направлявшегося со стороны Чудского озера автобуса загорелось подкапотное пространство.
Водитель потушил возгорание с помощью огнетушителя, далее огонь не распространился. Люди в результате не пострадали, сообщили в пресс-службе Лыунаского спасательного центра.
Пожар начался из-за утечки масла, которое вытекло из-за проблем с двигателем. Автобусная фирма отправила за рыбаками другой автобус.