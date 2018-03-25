С парома Tallink срочно эвакуировали пассажира
25 марта 2018 г., 10:58
В пятницу, 23 марта, Национальные вооруженные силы (НВС) Латвии эвакуировали с парома Isabelle компании Tallink пассажира, состояние здоровья которого внезапно ухудшилось, сообщает Rus.TVNET со ссылкой на агентство ЛЕТА.
Корабль Морских сил НВС Латвии доставил пассажира с парома в Вентспилский порт, где его передали медикам.
Пассажир был доставлен в больницу, однако более подробную информацию о его состоянии представитель Службы неотложной медицинской помощи Латвии Сармите Скуйиня предоставить не смогла.
Паром Isabelle курсирует между Ригой и шведским Стокгольмом.