С парома Tallink срочно эвакуировали пассажира

Корабль Морских сил НВС Латвии доставил пассажира с парома в Вентспилский порт, где его передали медикам.

Пассажир был доставлен в больницу, однако более подробную информацию о его состоянии представитель Службы неотложной медицинской помощи Латвии Сармите Скуйиня предоставить не смогла.