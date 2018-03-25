В Кремле назвали действия Лондона по "делу Скрипаля" хамством на грани бандитизма

В интервью программе "Итоги недели" на НТВ Песков отметил, что действия Лондона - это "невиданное хамство", которое граничит "с бандитизмом в международных делах".

"Вы видите, что президент Путин хранит абсолютное спокойствие, абсолютную выдержку. И в отличие от визави на острове сохраняет абсолютную корректность", - подчеркнул Песков.

По его словам, для России главное "справиться с этой провокацией". "А что за этим стоит? Или внутренние проблемы Британии, или проблемы взаимоотношения Британии с их союзниками, или еще что-то. Это скорей не наше дело. Наше дело - как справиться с этой провокацией", - сказал пресс-секретарь президента.

Он обратил внимание на то, что Путин сформулировал позицию в отношении действий Лондона сразу. "Он сказал, что мы занимаемся нашими внутренними делами в первую очередь, а это происшествие, которое произошло у вас, и мы сначала должны разобраться, а потом уже о чем-то говорить. Вот, собственно позиция Путина", - пояснил Песков.

"Дело Скрипаля"

4 марта в Великобритании у торгового центра в городе Солсбери из-за взаимодействия с неизвестным опасным веществом пострадали работавший на британскую разведку бывший полковник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия. Они находятся в коме. По данным британского следствия, пострадавшие были отравлены нервнопаралитическим веществом "Новичок", якобы разработанным в России.

Вину за отравление британский премьер Тереза Мэй возложила на Россию и объявила о мерах, которые в связи с этим будут предприняты против РФ, в частности, о высылке 23 российских дипломатов.