Спасатели наведаются с проверками в эстонские торговые центры

Причина пожара пока неизвестна, однако, по словам очевидцев, в торговом центре не сработала система оповещения о пожаре и система пожаротушения, а аварийные выходы были заперты.

Последнее из возгораний, произошедших в торговых центрах Эстонии, случилось в феврале в торговом центре Rocca Al Mare. Тогда пожар вспыхнул в вентиляционной системе, откуда огонь распространился на крышу парковки.

Спасатели умеют действовать в таких ситуациях, вдобавок в торговых центрах действуют строгие требования по части пожаробезопасности. В будущем спасатели планируют проводить контрольные рейды.

Руководитель отдела спасательных работ Спасательного департамента Мартин Ламбинг отметил, что торговые центры характеризуют большие площади и длинные пути к выходу, кроме того, в зависимости от площади торгового центра в нем могут находиться легко воспламеняющиеся материалы в довольно большом количестве. К тому же, мы имеем дело со зданиями, где одновременно присутствует большое количество людей.

«Спасательные команды готовы к подобным несчастьям. В Эстонии спасатели сталкивались с такими объектами, составлены оперативные карты подобных зданий и проводятся учения в сотрудничестве с представителями торговых центров», - добавил Ламбинг.

По словам исполняющей обязанности заведующей отдела надзора за пожаробезопасностью Спасательного департамента Тагне Тяхе важно, чтобы здание отвечало установленным нормам: были образованы противопожарные секции, установлена пожарная сигнализация, освещение, и были в порядке пути эвакуации.

«Для спасения людей важно раннее обнаружение пожара и проведение эвакуации. Необходимо, чтобы и персонал торгового центра был этому обучен», - сказала Тяхе, добавив, что в течение этого года обязательно будут проводиться рейды в торговые центры.

Во время предыдущих контрольных рейдов инспекторам бросилось в глаза, что основная проблема заключается в обеспечении безопасных путей эвакуации – на этих путях порой, например, складируются товары. Вторая проблема — в торговых центрах зачастую происходят какие-либо перестройки, поэтому забывают о том, что при изменении планировки центра необходимо пересматривать и места нахождения противопожарного оборудования.

За последние годы в магазинах и торговых центрах Эстонии произошло свыше 20 возгораний. Большинство из них все же случались в маленьких магазинах, реже — в торговых центрах. В 2015 году таких пожаров было 25, в 2016-м – 20, в прошлом году – 21. За первые два месяца текущего года таких возгораний случилось четыре. Основными причинами стали возгорания в мусорных контейнерах, установленных у стен магазина, а также повреждения в электросистемах. Один раз причиной пожара стал загоревшийся мобильный телефон и сушилка в прачечной.