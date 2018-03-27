вторник, 27 марта 2018 г.
"Первыми, кого советская система репрессировала, были эстонские русские" Имби Паю
Postimees
Мнение
Впрок
Олимпиада 2018
ЭР100
Глобус
Культура
КРАСОТКА
Limon
Спорт
Ваш дом
Прогноз
Хрoника
Эстония
ЭР100
Таллинн
Ида-Виру
112
Экономика
За рубежом
Здоровье
Техника
Ваш дом
Bидео

Галерея: в центре Таллинна внушительные пробки

E-mail Распечатать Пришли новoсть Комментировать

В центре Таллинна в час пик нарушено движение.

Пробки в центре города, на Ярвевана-теэ, на Сыпрузе-пуйестеэ, на Нымме-теэ и в Мустамяэ около Таллинского технического университета. По словам читателя Postimees, люди выходят из остановившихся автобусов, поскольку не могут больше ждать.

По словам пресс-секретаря Пыхьяской префектуры, в полицию не поступало сообщений о дорожно-транспортных происшествиях. Postimees известно, что на Эхитаяте-теэ около Таллинского технического университета произошла тройная авария. Вдобавок, движение нарушено из-за многочисленных ремонтных работ.

Читать также

Актуально

НАВЕРХ