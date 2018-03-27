Галерея: в центре Таллинна внушительные пробки

Пробки в центре города, на Ярвевана-теэ, на Сыпрузе-пуйестеэ, на Нымме-теэ и в Мустамяэ около Таллинского технического университета. По словам читателя Postimees, люди выходят из остановившихся автобусов, поскольку не могут больше ждать.