Галерея: в центре Таллинна внушительные пробки
27 марта 2018 г., 18:46
В центре Таллинна в час пик нарушено движение.
Пробки в центре города, на Ярвевана-теэ, на Сыпрузе-пуйестеэ, на Нымме-теэ и в Мустамяэ около Таллинского технического университета. По словам читателя Postimees, люди выходят из остановившихся автобусов, поскольку не могут больше ждать.
По словам пресс-секретаря Пыхьяской префектуры, в полицию не поступало сообщений о дорожно-транспортных происшествиях. Postimees известно, что на Эхитаяте-теэ около Таллинского технического университета произошла тройная авария. Вдобавок, движение нарушено из-за многочисленных ремонтных работ.