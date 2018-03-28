В Кемерово проходит прощание с погибшими при пожаре в торговом центре "Зимняя вишня"

Церемония прощания с 27-летним Антоном Мухиным и его пятилетним сыном Ратибором прошла в зале муниципального предприятия "Спецбюро". На церемонии присутствовали жена Антона, ее родственники и друзья. Они сообщили, что погибших кремируют, пишет Newsru.com.

Как ожидается, траурные мероприятия с погибшими будут продолжаться весь день в разных соборах и кладбищах города.

Всего в среду в Кемерово простятся с 13 жертвами пожара, их похоронят на четырех городских кладбищах - Кировском, Солонечном, Центральном N2 и Центральном N5.

Прощание с мальчиком и девочкой из Томска, которые погибли на пожаре в Кемерово, состоится 29 марта, сообщили "Интерфаксу" в руководстве лицея N7, где учились дети.

"Прощание с Ариной и Артемом состоится в четверг в Воскресенской церкви с 12:00 до 13:00. Мы находимся в шоке и глубоко скорбим. Арина и Артем были солнечными, яркими детьми", - сказал собеседник агентства.

8-летняя Арина и 12-летний Артем гостили на выходных у бабушки в Кемерово. Томские власти окажут материальную помощь семье погибших.

Пожар в торговом центре "Зимняя вишня" в Кемерово произошел 25 марта. Возгорание возникло на четвертом этаже, где находились кинозалы. Следствием установлено, что в ТЦ с 19 марта не работала автоматическая пожарная сигнализация, а исправную принудительную систему оповещения после начала возгорания не включил охранник ТЦ.