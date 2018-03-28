среда, 28 марта 2018 г.
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  • Фото: несколько оригинальных способов поклеить обои по-другому

Фото: несколько оригинальных способов поклеить обои по-другому

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ФОТО: скриншот с сайта houzz.ru

Часто приходится слышать, что владельцы типовых квартир сильно ограничены в выборе обоев. Дескать, журнальные интерьеры, безусловно, красивы, но в обычных квартирах приходится клеить стандартный бежевый рубчик да белый плинтус к нему. Houzz.ru считает по-другому.

Уберите углы

ФОТО: скриншот с сайта houzz.ru

Обои — не только украшение, но и инструмент для коррекции пространства. Активный, перетекающий со стены на стену принт поможет тактично замаскировать недостатки комнаты, отвлечь от них внимание. Такой прием отлично работает в комнатах с нишами, выступами в неподходящих местах, комнатах-трапециях с ломаной перспективой.

Даже в крошечной спальне, как на фото, этот прием отлично работает: вечером в полутьме орнамент не помешает, а утром — взбодрит, едва вы откроете глаза.

Добавьте плинтус из обоев

ФОТО: скриншот с сайта inmyroom.ru

Едва ли не самый известный способ комбинировать обои — оклеить стену по принципу «темный низ, белый верх». Пропорции обычно берутся 1:2 (верхняя часть вдвое больше) и комбинируются обои двух видов.

Попробуйте нарушить оба правила: измените пропорцию и сочетайте обойный плинтус с любым другим отделочным материалом стен — краской, обоями, зеркальными панелями.

Поклейте обои… поперек

ФОТО: скриншот с сайта houzz.ru

Горизонтальные полоски - довольно смелый прием, но почему бы нет? При правильном использовании он даже визуально расширяет пространство.

С продолжением на потолок

ФОТО: скриншот с сайта houzz.ru

Акцентные стены с ярким декоративным рисунком обоев популярны. Иногда роль акцентной стены может сыграть…потолок. Оклеенный броскими обоями в сочетании со сдержанными на стенах, пожалуй, будет слишком смелым решением для квартиры с низким потолком. Однако если, например, вы живете в квартире с потолками от трех метров или ищете необычное решение для потолка на мансарде — вы вполне можете себе это позволить.

Обойный пэчворк

ФОТО: скриншот с сайта houzz.ru

Если в вашем распоряжении окажутся пять-шесть рулонов обоев с различными узорами, соберите из них панно. Соседство разных цветов и фактур — например, сочетание гладких и тисненых обоев, глянцевых и матовых покрытий — может дать очень интересный декоративный эффект. В интерьере на фото дизайнер вырезала кусочки 45х45 см и сложила из них коллаж. Так что если у вас остались рулоны обоев от предыдущего ремонта или вы ограничены в средствах на новый — соберите по рулону у друзей и сделайте модную стену.

Другие подробные советы с иллюстрациями смотрите ЗДЕСЬ.

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