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  • Исследование: узнайте, сколько времени тратит на уборку своего жилища средний эстоноземелец

Исследование: узнайте, сколько времени тратит на уборку своего жилища средний эстоноземелец

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Уборка. Снимок иллюстративный

ФОТО: Scanpix

В опросе, проведенном LG Electronics в марте этого года, приняли участие 505 человек. В новом исследовании раскрывается ряд интересных фактов о привычках эстоноземельцев к уборке, пишет портал Kodu.

Уборка и постоянное содержание жилья в порядке - занятие утомительное, которое, к тому же, никогда не заканчивается. Фирма LG Electronics провела опрос, чтобы выяснить, насколько любят уборку жители Эстонии. Результат оказался вполне себе предсказуемым: жители Эстонии не пренебрегают своими обязанностями содержать дом в чистоте.

Согласно опросу, уборкой своих квартир и домов в Эстонии занимаются всей семьей. Так ответили 99% женщин и 94% мужчин.

62% респондентов проводят за этим увлекательным занятием до пяти часов в неделю, при этом треть респондентов уделяет уборке еще больше времени. Несмотря на то, что уборка признана совместной деятельностью, женщины, по результатам опроса, тратят на уборку жилых помещений больше времени, чем мужчины. 

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