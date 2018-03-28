Исследование: узнайте, сколько времени тратит на уборку своего жилища средний эстоноземелец

Уборка и постоянное содержание жилья в порядке - занятие утомительное, которое, к тому же, никогда не заканчивается. Фирма LG Electronics провела опрос, чтобы выяснить, насколько любят уборку жители Эстонии. Результат оказался вполне себе предсказуемым: жители Эстонии не пренебрегают своими обязанностями содержать дом в чистоте.

62% респондентов проводят за этим увлекательным занятием до пяти часов в неделю, при этом треть респондентов уделяет уборке еще больше времени. Несмотря на то, что уборка признана совместной деятельностью, женщины, по результатам опроса, тратят на уборку жилых помещений больше времени, чем мужчины.