Спортивно-дипломатический скандал: российских спортсменов не пустили в США

Хотя Федерация заблаговреммено подала необходимые документы, но вызова на обязательное собеседование в посольства спортсмены так и не получили. Хотя МИД России, куда обратилась Федерация спортивной борьбы России, направлял ноту в дипмиссию США, ответа от американской стороны пришлось ждать очень долго, в конце концов, американцы, спустя месяц американское посольство ответило, что консульского персонала не хватает и россияне останутся дома.

«Мне кажется, американцы совсем уже не туда загребают. Это уже перебор! Я бы не сказал, что это предвзятое отношение к нам. Отношения к нам просто нет, это перебор. Совсем уже совесть потеряли, соблюдали бы хоть какие-то рамки приличия. Смешно уже, на спортсменах отыгрываются. Это бред сумасшедшего. Этот отказ – это так мелко! Правильно сказал наш лидер – слабенькие они все», – сказал Мамиашвили Р-Спорт - «В любом случае этот поступок посольства США никак не отразится на борцовских отношениях с нашими братьями по ковру из США. Они тоже переживают по этому поводу. Они все сделали, чтобы мы приехали. Мы с ними все время на связи», – добавил функционер.