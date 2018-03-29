Спортивно-дипломатический скандал: российских спортсменов не пустили в США

Российские спортсмены должны были отправиться в США, чтобы принять участие в Кубке мира по вольной борьбе, который пройдет с 5 по 9 апреля в Айова-Сити, однако членам делегации и спортсменам-вольникам было отказано во въездных визах в США.
Хотя Федерация заблаговреммено подала необходимые документы, но вызова на обязательное собеседование в посольства спортсмены так и не получили. Хотя МИД России, куда обратилась Федерация спортивной борьбы России, направлял ноту в дипмиссию США, ответа от американской стороны пришлось ждать очень долго, в конце концов, американцы, спустя месяц американское посольство ответило, что консульского персонала не хватает и россияне останутся дома.
Президент Федерации спортивной борьбы России Михаил Мамиашвили прокомментировал отказ американской стороны в выдаче виз представителям сборной России по вольной борьбе.
«Мне кажется, американцы совсем уже не туда загребают. Это уже перебор! Я бы не сказал, что это предвзятое отношение к нам. Отношения к нам просто нет, это перебор. Совсем уже совесть потеряли, соблюдали бы хоть какие-то рамки приличия. Смешно уже, на спортсменах отыгрываются. Это бред сумасшедшего. Этот отказ – это так мелко! Правильно сказал наш лидер – слабенькие они все», – сказал Мамиашвили Р-Спорт - «В любом случае этот поступок посольства США никак не отразится на борцовских отношениях с нашими братьями по ковру из США. Они тоже переживают по этому поводу. Они все сделали, чтобы мы приехали. Мы с ними все время на связи», – добавил функционер.
Представитель российского дипломатического ведомства Мария Захарова призвала запретить все международные соревнования на территории США: «Расцениваем действия США как очередной наглядный пример воспрепятствования участию российских спортсменов в международных соревнованиях. Ради давления на Россию в Вашингтоне давно отбросили в сторону даже принцип «О спорт, ты – мир». Американские власти также явно не прочь устранить сильных конкурентов для своих атлетов. Дело, однако, в том, что невыдача виз нашим спортсменам – это грубое нарушение со стороны США своих обязательств как государства, взявшегося провести у себя международные соревнования. Речь о прямой и открытой дискриминации команды одной из стран-участниц. Рассчитываем, что в мировом спортивном движении обратят внимание на данное вопиющее обстоятельство. Проводить на американской территории международные состязания явно больше нельзя – там играют нечестно», – отметила Захарова.