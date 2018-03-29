Фото: дому на улице Луйзе было сто десять лет. Смотрите, что с ним стало

Этот дом был построен в 1907 году по проекту архитектора Конрада Мауритца и относится к так называемым "лендеровским" домам, названным так по фамилии ревельского городского головы Вольдемара Лендера, занимавшего этот пост в 1906-1913 годах. В последние годы здание пустовало, пока за дело не принялась фирма Scandium Kinnisvara.

Дом до реконструкции. ФОТО: Scandium Kinnisvara

Строительные работы начались весной 2017 года, и к настоящему моменту все квартиры нашли своих хозяев и дом зажил новой жизнью, получив название "Дом в вишневом саду" - Kirsiaia Kodu.

Дом после реконструкции. ФОТО: Scandium Kinnisvara

“Этот небольшой дом, находящийся в тихом дворике между улицами Эндла и Луйзе, стал для строителей настоящим вызовом. К сожалению, предыдущий владелец в начале 2000-х, не имея разрешения на строительство, по сути дела, обезобразил строение, так что от первоначальной архитектуры ничего не осталось. В результате получился дом с современным силуэтом, который при этом не выбивается из окружающего его городского ландшафта”, - сказал исполнительный директор Scandium Kinnisvara Майдо Люйсте.

ФОТО: Scandium Kinnisvara

А руководитель по развитию Scandium Kinnisvara Калле Арон добавил: ”Нам нравятся дома с историей и история домов, которые мы обязательно рассказываем новым жителям. Так, жители старого дома на Луйзе по красивой лестнице спускались в сад. Поэтому мы решили дать дому поэтическое название: дом в вишневом саду. Весной мы посадим во дворе вишни, так что это будет не просто красивое название”.

ФОТО: Scandium Kinnisvara