Ратас и Миксер сомневаются в необходимости закона об иностранных агентах

«Считаю, что нам не нужно чрезмерное регулирование», - сказал Ратас на состоявшейся в четверг пресс-конференции правительства, отметив, что еще с проектом не знаком, а министерства еще должны составить о нем свое мнение.

Министр иностранных дел Свен Миксер также сказал, что не участвовал ни в одном заседании, на котором министр юстиции ознакомил бы со своей идеей: «Хотя наряду со сверхрегулированием, Эстония не нуждается и в законах, принятие которых вызвано какими-либо пропагандистскими целями».

Министерство юстиции под руководством министра Урмаса Рейнсалу разрабатывает проект закона о так называемых иностранных агентах, направленный на пресечение деятельности в Эстонии агентов влияния иностранных государств. Закон был бы призван повлиять на деятельность организаций, которые по заданию и при финансовой поддержке других стран пытаются влиять на формирование общественного мнения в Эстонии, и должны, считает Рейнсалу, в этом случае зарегистрироваться в качестве иностранных агентов, писал в среду портал новостей вещания rus.err.ee.

Аналогичные законы действуют, в частности в США и России.