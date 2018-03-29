Ратас и Миксер сомневаются в необходимости закона об иностранных агентах

Премьер-министр Юри Ратас и министр иностранных дел Свен Миксер сомневаются в целесообразности принятия закона об иностранных агентах, с инициативой которого выступил министр юстиции Урмас Рейнсалу.
«Считаю, что нам не нужно чрезмерное регулирование», - сказал Ратас на состоявшейся в четверг пресс-конференции правительства, отметив, что еще с проектом не знаком, а министерства еще должны составить о нем свое мнение.
Министр иностранных дел Свен Миксер также сказал, что не участвовал ни в одном заседании, на котором министр юстиции ознакомил бы со своей идеей: «Хотя наряду со сверхрегулированием, Эстония не нуждается и в законах, принятие которых вызвано какими-либо пропагандистскими целями».
Министерство юстиции под руководством министра Урмаса Рейнсалу разрабатывает проект закона о так называемых иностранных агентах, направленный на пресечение деятельности в Эстонии агентов влияния иностранных государств. Закон был бы призван повлиять на деятельность организаций, которые по заданию и при финансовой поддержке других стран пытаются влиять на формирование общественного мнения в Эстонии, и должны, считает Рейнсалу, в этом случае зарегистрироваться в качестве иностранных агентов, писал в среду портал новостей вещания rus.err.ee.
Аналогичные законы действуют, в частности в США и России.
«Речь идет не о шпионах. Если есть агенты влияния, которые действуют по указаниям третьей страны, то, конечно, демократическое государство должно обеспечить прозрачность их деятельности. Речь не идет о запретах или каком-либо преследовании», - сказал министр, в частности, отметив, что, по его мнению, Российская Федерация объединила в Эстонии целую армию союзов, обществ и клубов, которые посредством них занимаются контролем русскоязычного общества.