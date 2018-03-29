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  • Угрозы по телефону привели к возбуждению уголовного дела

Угрозы по телефону привели к возбуждению уголовного дела

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Мобильный телефон. Иллюстративное фото.

ФОТО: Scanpix

Полиция начала уголовное производство в отношении мужчины, который по телефону угрожал своей бывшей жене.

Вчера Пярнуское отделение полиции начало уголовное производство, поскольку бывший муж 51-летней женщины угрожал ей по телефону. Она посчитала, что ее жизни и здоровью угрожает опасность, пишет Pärnu Postimees.

За угрозы в убийстве, нанесении вреда здоровью, а также порчи или уничтожения имущества в значительном размере грозит денежный штраф или до года тюремного заключения.

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