Угрозы по телефону привели к возбуждению уголовного дела

Вчера Пярнуское отделение полиции начало уголовное производство, поскольку бывший муж 51-летней женщины угрожал ей по телефону. Она посчитала, что ее жизни и здоровью угрожает опасность, пишет Pärnu Postimees .

За угрозы в убийстве, нанесении вреда здоровью, а также порчи или уничтожения имущества в значительном размере грозит денежный штраф или до года тюремного заключения.