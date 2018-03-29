Угрозы по телефону привели к возбуждению уголовного дела
29 марта 2018 г., 15:27
Полиция начала уголовное производство в отношении мужчины, который по телефону угрожал своей бывшей жене.
Вчера Пярнуское отделение полиции начало уголовное производство, поскольку бывший муж 51-летней женщины угрожал ей по телефону. Она посчитала, что ее жизни и здоровью угрожает опасность, пишет Pärnu Postimees.
За угрозы в убийстве, нанесении вреда здоровью, а также порчи или уничтожения имущества в значительном размере грозит денежный штраф или до года тюремного заключения.